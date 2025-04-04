Президент Дональд Трамп знову струсонув світову економіку – на початку квітня він оголосив новий пакет тарифів, який може стати серйозним ударом по технологічній індустрії США. Під удар потрапляють важливі компоненти для виробництва гаджетів, серверів, мережевого обладнання та навіть матеріали для розбудови дата-центрів.

Ці обмеження можуть не лише спровокувати зростання цін на популярні пристрої, як-от iPhone чи ноутбуки, але й загрожують уповільненням розвитку інфраструктури штучного інтелекту. А вона потребує масштабних інвестицій. У фокусі уваги – проєкт Stargate AI, що мав би перетворити США на глобального лідера у сфері ШІ, але тепер стикається з потенційною затримкою або навіть переглядом планів.

Як реагує світ на ці кроки і як тарифи вплинуть на ціну iPhone – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Дороге "Made in USA": як податки на імпорт можуть змінити ціни на iPhone

Нові тарифи США на імпорт з Китаю, В'єтнаму, Південної Кореї та Камбоджі можуть стати серйозним ударом по технологічному сектору Америки. Податки зачіпають мережеве обладнання, кібербезпеку, оптичні кабелі й навіть компоненти, які використовують Apple, Google, Microsoft і інші гіганти Кремнієвої долини.

Важливо! Для Китаю встановлено тариф у 54%, що враховує попередній 20% тариф та додатковий 34% тариф, введений 2 квітня 2025 року.



В'єтнам підпадає під тариф у 46%, Камбоджа – 49%, Тайвань – 32%, а Південна Корея – 24%. Європейський Союз зіткнувся з тарифом у 20%.

Підприємства б'ють на сполох: зростання витрат на комплектовання та матеріали загрожує підвищенням цін для кінцевих споживачів, пише Reuters.

Наприклад, базовий iPhone, який зараз коштує 799 доларів, може подорожчати до 1 142 доларів, а преміум-модель iPhone 16 Pro Max – майже до 2 300 доларів.

Apple поки не коментує, як саме розв'яже проблему, але вибір невеликий: або підняти ціни, або скоротити прибутки. А "яблучні" смартфони в такому випадку стануть ще більш недоступними для українських поціновувачів Apple.

Акції технологічних компаній пережили найгірший день з часів пандемії COVID-19 через паніку на ринку після оголошення Дональдом Трампом нових тарифів.

Apple втратила понад 9%, що стало її найбільшим падінням з 2020 року.

Постачальники компанії, як-от Qorvo і Skyworks Solutions, впали на 16% і 12% відповідно. Індекс Nasdaq знизився на 6% – найгірший результат за останні п’ять років.

Інші технологічні гіганти також зазнали значних втрат: Meta й Amazon впали на 9%, Nvidia – на 8%, Tesla – на 5%, Microsoft і Alphabet – на 2% і 4% відповідно.

Виробники напівпровідників Marvell, Broadcom і Lam Research втратили понад 10%, Micron – 16%, а AMD – 9%. Виробники ПК Dell і HP обвалилися на 19% і 15% відповідно.



"Червоний" фондовий ринок у США / Фото Getty

Цікаво! Економіст Джеймс Суровєцкі відтворив можливу формулу, за якою адміністрація Трампа розраховувала тарифи: розмір торговельного дефіциту з країною ділиться на загальні обсяги її експорту до США, а отримане число ділиться навпіл. Білий дім заперечив цей підхід, але, як зазначає Politico, оприлюднена адміністрацією формула дуже схожа на розрахунки Суровєцкі.



Що цікаво, така ж формула з'являється у відповідях популярних чат-ботів ШІ. ChatGPT, Gemini, Claude та Grok радять розраховувати тарифи саме у такий спосіб. Усі вони запропонували схожу методику: поділити дефіцит на обсяги експорту та, в деяких випадках, зменшити результат удвічі для реалістичнішого підходу.

Деякі чат-боти попереджають, що така методика може мати серйозні економічні наслідки. Зокрема, Gemini прямо заявляє, що "реальний вплив цих тарифів значно складніший і може призвести до негативних наслідків", і додає, що багато економістів вважають тарифи неефективним інструментом для балансування дефіциту.

Інвестиції в інфраструктуру під загрозою

Великі американські технологічні компанії зараз інтенсивно розвивають інфраструктуру для штучного інтелекту. Гігантські дата-центри, що живлять ШІ, потребують тисяч серверів, мережевого обладнання та мільйонів метрів оптичних кабелів. Удар по імпорту таких комплектувальних може відтермінувати або взагалі заморозити багато проєктів, зокрема Stargate AI – інвестицію в 500 мільярдів доларів, яка мала змінити світ ШІ-технологій.

До теми Трамп і Альтман проти Маска: що за проєкт Stargate на 500 мільярдів і чому Ілон образився

Введені Трампом тарифи на імпорт технологічного обладнання можуть суттєво вплинути на реалізацію таких проєктів.

Мовиться про тарифи у 32% з Тайваню та 25% з Південної Кореї, а також базовий тариф у 10% на всі імпортні товари.

Політика Трампа може значно підвищити вартість необхідних компонентів для будівництва дата-центрів, що, своєю чергою, призведе до відтермінування або скасування запланованих інвестицій в ШІ.

Світ не мовчить: що буде далі

​Міжнародна спільнота уже відреагувала на нові тарифи президента Дональда Трампа з різкою критикою та попередженнями про можливі заходи у відповідь.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про серйозні загрози для глобальної економіки та оголосила про підготовку контрзаходів з боку ЄС. Китай рішуче засудив ці тарифи, підкресливши свою опозицію торговельним війнам.

Лідери Японії, Великої Британії, Німеччини, Канади, Бразилії, Австралії, Південної Кореї та Нової Зеландії також висловили глибоку стурбованість і наголосили на можливості введення заходів у відповідь або необхідності переговорів. ​

Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що мита найбільше вдарять по малих виробниках, і Україна працює над можливими винятками або пом'якшенням умов.

До теми Складно, але не критично, – Україна відреагувала на нові тарифи Трампа

Нові тарифи Трампа ставлять перед технологічною галуззю складні питання: як вижити в умовах нестабільності та витрат, що зростають? Чи побачимо ми нову хвилю аутсорсингу виробництва в Індію, Мексику чи навіть Європу та Україну зокрема? Чи змусить це американських виробників повернути виробничі потужності додому?

Одне зрозуміло: епоха дешевих гаджетів може завершитися.​ Тарифи можуть змусити технокомпанії переглянути свої ланцюги постачання та інвестувати в локалізацію виробництва. Однак цей процес буде тривалим і витратним та може призвести до зростання цін на продукцію та уповільнення інновацій. ​

Загалом введення нових тарифів створює значні виклики для технологічної індустрії, підвищуючи витрати, дестабілізуючи фінансові ринки та загрожуючи глобальним ланцюгам постачання. Ці дії лише призведуть до уповільнення розвитку та зниження конкурентоспроможність США на світовій арені.​