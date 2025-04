Илон Маск все глубже вплетает свои компании в государственные структуры США. Его амбиции вышли далеко за пределы частного бизнеса – теперь он влияет на правительственные контракты, космический контроль, метеорологические прогнозы и даже на распределение радиочастот.

Экс-сотрудники ключевых агентств, с которыми пообщалось издание The Guardian, предупреждают: Маск и его команда "департамента эффективности правительства" DOGE могут поставить под угрозу независимость важных государственных структур и превратить их в инструменты своих коммерческих интересов. И даже навредить мечте самого Маска – колонизации Марса – и привести к человеческим жертвам.

24 Канал рассказывает, на какой уровень вышли угрозы от желаний Маска подчинить себе США.

К теме Хаос, массовые увольнения и бойкот Маска: к чему привело создание Трампом DOGE в США

Как Илон Маск получает выгоду от контрактов SpaceX и Starlink

Бывшие сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) бьют тревогу: Илон Маск, похоже, готовит почву для приватизации космических и спутниковых операций, ныне находящихся под государственным контролем, или же направляет выгодные правительственные контракты в пользу своих компаний SpaceX и Starlink.

Опасения растут на фоне сообщений, что по меньшей мере четыре федеральных агентства уже рассматривают возможность сотрудничества со Starlink, который предоставляет спутниковый интернет. В то же время Маск, самый богатый человек в мире, получил от Дональда Трампа задание существенно сократить расходы и штат федерального правительства.

Эта ситуация порождает вопрос о конфликте интересов, ведь Маск – один из ключевых союзников Трампа, который финансово поддержал его предвыборную кампанию 2024 года. Маск хвастается, что его так называемый "департамент эффективности правительства" (DOGE) сокращает расходы. Но может оказаться так, что он просто направляет государственные деньги в свои компании.

NOAA может стать самым большим призом для Маска. Ведь его SpaceX получит финансовое преимущество в коммерческом космическом секторе США, который, по прогнозам, достигнет 2 триллиона долларов в течение следующего десятилетия. Бывшие сотрудники NOAA предполагают, что Doge уже имеет доступ к конфиденциальной информации конкурентов агентства.



Старт ракеты Falcon 9 / Фото SpaceX

Но самое важное – это потенциальный контроль над национальной коммуникационной инфраструктурой, который получит Маск. NOAA играет ключевую роль в повседневной жизни американцев – от стабильной мобильной связи и интернета до метеопрогнозов.

Есть много сигналов тревоги, но пока не понятно, где именно проблема. Мы ждем, когда выплывет что-то большее,

– приводит The Guardian слова одного из бывших сотрудников агентства.

Интересно! На фоне массовых сокращений в NOAA (около 1 300 увольнений), интерес к SpaceX проявил и Дональд Трамп-младший – его инвестиционная компания вложила 50 миллионов долларов в акции космической корпорации. NOAA является частью министерства торговли США и отвечает за ряд экономических процессов, важных для граждан.



SpaceX специализируется на запуске ракет и спутников для правительств и коммерческих клиентов. Между тем Starlink имеет уже около 6 000 спутников на низкой околоземной орбите и обеспечивает спутниковый интернет для 2,7 миллиона пользователей в 100 странах. Бывшие сотрудники NOAA признают, что до последних событий SpaceX была надежным партнером, но нынешняя ситуация заставляет задуматься, где грань между бизнесом и потенциальной коррупцией.

Чтобы разобраться в ситуации, организация Public Employees for Environmental Responsibility (PEER) инициировала запрос на получение внутренних коммуникаций между NOAA и Doge. Исполнительный директор PEER Тим Уайтхаус отмечает, что приватизация агентства давно является целью правых сил, а планирование этого процесса заложено в стратегическом документе "Проект 2025".

Этот шаг мотивирован жадностью и коррупцией. Есть риск, что предприятия Маска превратятся в правительственные монополии, которые будут работать без страха антимонопольного контроля,

– заявил Уайтхаус.

Какие негативные последствия от действий Маска

Миллионные контракты для Starlink. Федеральное управление авиации США (FAA) еще в феврале приказало найти десятки миллионов долларов на новые контракты со Starlink, сообщает Rolling Stone. FAA модернизирует устаревшие сети управления воздушным движением и уже выделило 2,4 миллиарда долларов компании Verizon, но Starlink постепенно занимает свою нишу.

Тем временем правительственная администрация GSA получила распоряжение от Doge использовать Starlink для интернет-связи, сообщил источник NBC News. Еще одно агентство также готовится к сотрудничеству с компанией Маска, а таможенная и пограничная служба США уже тестирует Starlink для мониторинга границы.

Уничтожение контроля за космическим движением. Программа координации космического трафика Traccs отслеживает тысячи спутников и космического мусора, помогая избегать до 50 000 потенциальных столкновений ежедневно. Большая доля из них приходится на спутники Starlink.

Эта система должна была бы обеспечивать также запуск и возврат коммерческих спутников, но пока избегала монополии SpaceX благодаря сотрудничеству с различными компаниями. Однако после переизбрания Трампа Doge уволил почти всех сотрудников Traccs, фактически парализовав критически важный центр управления. Это может проложить путь к приватизации – и SpaceX окажется в самой выгодной позиции.

Они находят проблему и удобно заявляют: "О, мы можем это исправить",

– отметил один из бывших сотрудников NOAA.

Приватизация метеорологических прогнозов. Спутники NOAA обеспечивают прогноз погоды на 3-7 дней, а их данные бесплатно используют авиация, судоходство, оборонная отрасль и компании вроде AccuWeather. Однако некоторые частные игроки стремятся монетизировать эту информацию – и Маск имеет все шансы взять контроль в свои руки.

Читайте также Война с Китаем и "Золотой купол": в США разразился скандал из-за секретных данных, которые получил Маск

Бывшие сотрудники NOAA предупреждают: прогнозы частных компаний значительно менее точны. NOAA вкладывает огромные ресурсы в проверку данных, даже отправляя самолеты в штормовые зоны для калибровки спутников. "Эти данные надежны 24/7, без сбоев", – отмечает экс-сотрудник агентства. Если спутники NOAA выйдут из строя, последствия могут быть катастрофическими – от человеческих жертв до экономических потрясений.

Маск, наоборот, ориентируется на оптимизацию расходов, и его ракеты и спутники имеют историю аварий и взрывов. А тем временем NOAA также следит за космической погодой – солнечными вспышками и радиацией, что может повлиять даже на планы Маска по колонизации Марса.

Конфликт из-за радиочастот. SpaceX и телеком-гиганты давят на правительство, требуя выставить на аукцион новые частоты для беспроводной связи. Но NOAA использует радиоволны для отслеживания водяного пара в атмосфере, что является ключевым для точных прогнозов. Если частоты, смежные с NOAA, продадут, это может помешать спутниковым измерениям и даже повлиять на мобильную связь.

"Starlink хочет больше спектра, и остается надеяться, что FCC не будет настолько глупым, чтобы продать эти частоты. Но... я бы ни за что не зарекался", – заявил один из бывших сотрудников агентства.

Что с протестами против Tesla

Негатив от всех действий Илона Маска в политике США выливается в протесты против едва ли не самого известного его бренда – Tesla. В субботу, 29 марта, тысячи людей в США и по всему миру вышли на акции протеста против Маска и его роли в демонтаже федерального правительства США, пишет The Guardian. Демонстрации состоялись возле почти всех автосалонов Tesla в США, а также в Европе, Австралии и Канаде. Организаторы призвали бойкотировать Tesla, продавать ее акции и присоединяться к движению Tesla Takedown.

Уничтожить Tesla – означает остановить Маска,

– говорится в лозунгах протестующих.

Протесты стартовали в Австралии и Новой Зеландии, затем охватили Финляндию, Норвегию, Германию, Францию, Великобританию и другие страны. В США самые большие акции состоялись в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Вашингтоне. В калифорнийском Беркли Tesla даже закрывает шоурум по субботам из-за регулярных протестов.

Читайте также Как Маск становится причиной бойкота и упадка Tesla: почему в США протестуют и что за движение TeslaTakeover



Протесты в США / Фото из соцсетей

Некоторые демонстранты использовали креативные подходы с упоминаниями DOGE и фашизма: в Швейцарии лозунгом акции стал "Down with Doge", в Дублине – "Smash the Fash". В Сан-Франциско толпа в 200 человек собралась возле шоурума Tesla, размахивая плакатами "Burn your swastikar before it burns you" и "No Doge bags". В Нью-Йорке протестующие заявляли, что выступают не против электрокаров, а против Маска, который "фактически устроил автосалон Tesla прямо на лужайке Белого дома".

Тем временем атаки на Tesla становятся все более агрессивными: в Бруклине злоумышленники вырезали слово "нацисты" на дверях Cybertruck, в некоторых городах авто компании забрасывают краской и разбивают витрины шоурумов. Однако организаторы протестов осуждают вандализм и отмечают, что их движение является мирным.

По мнению протестующих, Маск использует правительственные средства, а теперь стремится демонтировать само правительство. "Мы не голосовали за это", – заявила одна из участниц акции. Протестное движение набирает обороты, и его участники обещают продолжать давление на Маска, Tesla и правительство США.

Когда это все закончится

Хотя президент США Дональд Трамп публично не проявляет недовольство Маском, он все равно намекнул о завершении его полномочий в DOGE. 31 марта Трамп заявил, что рано или поздно DOGE прекратит свою деятельность, поскольку Илон Маск может работать в правительстве только 130 дней, пишет CNN.

У него есть большая компания, и в какой-то момент он вернется к ней. Я бы оставил его как можно дольше. Он очень талантливый парень, я люблю умных людей, а он именно такой,

– прокомментировал Трамп роль Маска на службе государства.

Трамп добавил, что DOGE может прекратить существование после ухода Маска, поскольку главы федеральных агентств уже "многому научились" и, вероятно, продолжат работать самостоятельно.