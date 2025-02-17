Когда-то Tesla олицетворяла будущее – чистую энергию, передовые технологии и прогрессивные ценности. Но сегодня электромобили компании становятся символом политического раскола. Владельцы Tesla в Калифорнии сталкиваются с вандализмом и угрозами, а продажи в Европе стремительно падают. Причина: Илон Маск, который из бизнес-инноватора превратился в одну из самых противоречивых фигур современной политики.

Его открытый альянс с Дональдом Трампом, назначение на должность в неофициальный правительственный орган и поддержка ультраправых движений в Германии вызвали волну общественного возмущения. В ответ активисты призывают к бойкоту Tesla, а некоторые владельцы машин даже стесняются своего выбора. Теперь возникает вопрос – станет ли политическая позиция Маска причиной упадка Tesla. Об этом уже свидетельствует падение продаж в США и Европе.

Подробнее о том, как политика разрушает некогда культовый бренд – в материале 24 Канала.

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Что такое #TeslaTakeover

Протесты против Илона Маска, генерального директора Tesla и главы "министерства правительственной эффективности" (DOGE), в феврале вышли за пределы соцсетей и захлестнули улицы городов США. В минувшие выходные активисты собирались возле шоу-румов Tesla по всей стране, держа плакаты с надписями: "Остановите бролигархию", "Сожгите Tesla – спасите демократию" и "DOGE – это преступная группировка". Так участники акций призвали потенциальных покупателей отказаться от бренда.

Организованные под хэштегом #TeslaTakeover, эти протесты стали инициативой пользователей соцсети Bluesky (конкуренты X) в сотрудничестве с сиэтлской активистской группой The Troublemakers и проектом The Disruption Project. Информацию о событиях распространяли через платформу Action Network, и до субботы было запланировано 50 акций протеста по всей стране, включая небольшие города, а также главными локациями в Калифорнии, Нью-Йорке, Вашингтоне, Огайо и даже Канаде.

Продавайте свои Tesla, сбрасывайте акции, присоединяйтесь к пикетам. Удар по Tesla – это удар по Маску. Остановить Маска означает защитить жизнь и демократию,

– говорится в описании события.

"Это не просто способ выразить наш гнев из-за захвата власти Маском – это возможность донести до друзей и соседей, что покупка, зарядка или обслуживание Tesla непосредственно поддерживает его. Обвал Tesla на рынке – наш самый эффективный способ нанести ответный удар. Начинаем завтра", – так началась акция в Bluesky. Это сообщение впоследствии быстро распространилось по соцсети.

Глобальное движение против Маска усиливается, поскольку владельцы Tesla и активисты все громче выражают недовольство тем, как предприниматель расширяет свое влияние в федеральном правительстве США. Дискуссии обострились после обвинений в его связях с представителями ультраправых.



Ранее в этом году протесты вспыхнули на немецком экономическом саммите Die Welt, где Маск должен был выступить дистанционно. Это стало ответом на его решение поддержать правопопулистскую партию Германии.

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Тем временем американские политики призывают суды ограничить "неконституционный" подход Маска к реформам государственного управления. 13 февраля 14 генеральных прокуроров штатов подали иск против него, оспаривая законность действий DOGE и требуя судебного решения, которое бы запретило Маску отдавать приказы органам вне исполнительной власти или распоряжаться федеральными средствами.

Ранее на той же неделе группа экспертов по кибербезопасности, включая Electronic Privacy Information Center (EPIC), подала иск против DOGE, обвиняя его в "незаконном принуждении" управления по вопросам персонала и министерства финансов США к передаче конфиденциальной цифровой информации американцев "неавторизованным и необученным лицам". Эту утечку уже назвали крупнейшей в истории США, пишет Mashable.

Как "кенселят" Tesla

Американская музыкантка Шерил Кроу в субботу, 15 февраля, поделилась в Instagram видео, где она машет рукой на прощание Tesla, которую увозят на эвакуаторе. Артистка сообщила, что продала авто, а полученные средства пожертвовала Национальному общественному радио США (NPR), которое, по ее словам, "находится под угрозой из-за президента Маска".

Мои родители всегда говорили... ты тот, с кем ты общаешься. Наступает момент, когда нужно решить, с кем ты готов себя ассоциировать. Прощай, Tesla,

– написала Кроу.

На американских улицах автомобили Tesla становятся мишенью для вандалов, а их владельцев называют нацистами, пишет Berkleyside. На лобовом стекле Tesla лепят листовки с призывами бойкотировать компанию. Художники печатают плакаты с призывами отказаться от бренда. А некоторые владельцы Tesla в Беркли открыто сожалеют о своем решении купить автомобиль, который ассоциируется с человеком, что, по их мнению, подрывает конституционные основы США.

Тем временем работники шоу-рума Tesla на Fourth Street в Беркли, который открылся в декабре, заявляют, что уже сталкивались с небольшими протестами и готовы к новым акциям в субботу. Менеджер салона, пожелавший остаться анонимным, отметил, что Tesla выпускает передовые электромобили, а сотрудники сосредотачиваются на продукте, а не на личности владельца компании.

Мы любили эту машину. В ней множество крутых функций, все было прекрасно, пока около года назад Маск не начал выходить в публичное пространство еще активнее. С того момента я больше не могла ее водить, особенно когда Маск и Трамп стали партнерами. Я не хотела иметь ничего общего с администрацией Трампа,

– цитирует издание Сьюзан Хельмрих из Беркли, которая купила белую Tesla Model 3 в 2021 году.

Сначала Хельмрих прикрепила на авто маленький магнит с надписью: "Я купила это, прежде чем узнала, какой он ужасный", а потом заменила его на больший.

В начале февраля водители Tesla в Калифорнии начали находить на своих авто угрожающие наклейки и листовки. 9 февраля житель Эмеривилля сообщил, что припарковал Tesla у Vik's Chat на Fourth Street в Беркли, а когда вернулся – увидел наклейку с надписью "Mein Tesla. Только для высшей расы!" и оскорбительными высказываниями в отношении евреев и темнокожих. В тексте также содержался намек на то, что все владельцы Tesla являются сторонниками нацизма. Мужчина обратился в полицию Беркли, но, по словам офицера Джессики Перри, в ведомстве не нашли записи о жалобе. Она отметила, что пока полиция не зафиксировала массового вандализма против Tesla, но осознает растущую напряженность в обществе.



Листовка на Tesla / Фото John Ratto

2 февраля Джон Ратто увидел на лобовом стекле Tesla в районе Рокридж в Окленде листовку, на которой был изображен Маск в нацистском приветствии с подписью: "Продай свою машину или мы избавимся от нее за тебя. Нацистским авто здесь не место".

Полиция города Арката на севере Калифорнии сообщила, что в начале февраля на четырех Tesla обнаружили похожие листовки. Местное издание The Lost Coast Outpost получило анонимный конверт от группы, называющей себя SANE (Students Against Nazi Extremism – "Студенты против нацистского экстремизма"). В письме был манифест и план действий, в котором Маск назван "открытым нацистом с историей фашистского, расистского, мизогинного и преступного поведения". Документ также содержал призывы к "физическому уничтожению автомобилей Tesla" в ближайшие месяцы.

В чем провинился Маск

Несмотря на то, что представители Tesla настаивают на независимости компании от ее генерального директора, именно стремительный рост стоимости акций бренда способствовал накоплению богатства Маска. А эти финансовые ресурсы он использовал, в частности, для поддержки предвыборной кампании Дональда Трампа, которая завершилась бросанием нацистского приветствия Маском.

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По данным Bloomberg, акции Tesla составляют около трети состояния Маска. Еще треть приходится на его долю в SpaceX, а остальные – на владение компаниями xAI, соцсетью X, туннелестроительным бизнесом The Boring Company и стартапом с нейрокомпьютерных интерфейсов Neuralink. Маск также использовал свои акции Tesla и SpaceX как залог для получения многомиллиардных личных кредитов.

Важно! Маск давно выступает против государственного регулирования, утверждая, что оно замедляет бизнес-инновации. До инаугурации Трампа по меньшей мере 11 федеральных агентств США расследовали деятельность бизнес-империи Маска, которая охватывает сферы от автомобилей и социальных сетей до космоса и нейротехнологий, сообщает The New York Times.



Всего продолжалось 32 расследования по Tesla, SpaceX, Neuralink и соцсети X. В частности, Национальный совет по трудовым отношениям, Комиссия по равным возможностям в трудоустройстве и Бюро финансовой защиты потребителей проверяли нарушения в компаниях Маска.

2024 год стал для Tesla переломным: компания впервые зафиксировала падение годовых продаж на фоне общего спада в автомобильной отрасли. Пока неизвестно, насколько политические взгляды Маска повлияли на эти показатели, однако некоторые эксперты предполагают, что потерю клиентов из либеральных кругов могут компенсировать новые покупатели из правого политического спектра.

Особенно ощутимое снижение продаж Tesla зафиксировали в Германии, пишет The Guardian, – в январе 2025 года они упали на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад начался после того, как в декабре Маск публично поддержал ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD). В то же время на динамику продаж могут влиять и другие факторы, в частности производственные и логистические задержки.

По данным Bloomberg, в январе 2024 года продажи Tesla во Франции упали на 63%, в Великобритании – на 12%. В Калифорнии, ключевом рынке Tesla, продажи сократились на 11,6%, сообщает Newsweek.

Политическое давление на Tesla может усилиться и в других странах. В Великобритании лидер либеральных демократов Эд Дейви заявил, что лейбористское правительство должно ввести пошлины на автомобили Tesla в ответ на решение Белого дома поднять тарифы на импорт стали.

История Tesla демонстрирует, насколько опасной может быть чрезмерная персонализация бренда. Когда бизнес становится отражением политических амбиций владельца, он рискует потерять большую часть своей аудитории. Хотя Tesla все еще остается технологическим лидером в сфере электромобилей, ее будущее зависит от того, сможет ли компания дистанцироваться от политического радикализма своего владельца или найдет новую аудиторию среди консервативных сторонников Маска.

В последнем случае статус лидера индустрии она потеряет. Тогда эта история станет примером упадка большого бренда из-за политики.