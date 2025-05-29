Коли Дональд Трамп вступив у другу каденцію, Ілон Маск був поруч буквально всюди. Брав участь в інавгурації, з’являвся у резиденції в Мар-а-Лаґо, заходив до Овального кабінету, давав спільні інтерв’ю з Трампом на Fox News, а його "департамент урядової ефективності" DOGE постійно зустрічався в заголовках медіа. Мільярдер навіть перетворив південну галявину Білого дому на імпровізовану виставку Tesla, і президент обіцяв придбати одну з машин.

Та стрімкий зліт цієї політичної bromance виявився недовгим. З квітня Трамп узагалі перестав згадувати Маска у своїх дописах на Truth Social, хоча ще в лютому-березні писав про нього до чотирьох разів на тиждень. Тепер – тиша і жодних "Я люблю Ілона Маска!" від Трампа.

А наприкінці травня Маск оголосив, що виходить з адміністрації Трампа та DOGE, а до цього в серії інтерв'ю наголосив на поверненні до керування своїми компаніями – SpaceX, Tesla та xAI. У Білому домі підтвердили, що Маск залишає адміністрацію без попередньої розмови з Трампом – рішення ухвалили на рівні старшого персоналу.

Як Маск відійшов від політики та в чому криється причина – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Маск зник із Білого дому – Республіканська партія не засмучена

У другій половині травня Маск офіційно підтвердив, що зменшив участь у DOGE до двох днів на тиждень і серйозно скоротить політичне фінансування, пише The Guardian. Це вже не той Ілон, що був у центрі політичної сцени. Бізнес почав вимагати уваги – інвестори нервують, Tesla втрачає позиції, а імідж компанії псується на тлі протестів і вандалізму, спричинених політичною активністю її власника. У Європі Маск ще більше ускладнив ситуацію, підтримавши ультраправу партію AfD у Німеччині.

Цікаво! 19 травня видання Politico опублікувало аналітичний матеріал під заголовком "Чому Ілон Маск зник із поля зору?". У ньому звернули увагу на різке зменшення згадок про Маска в соцмережі Truth Social Дональда Трампа: якщо в лютому та березні той писав про нього в середньому чотири рази на тиждень, то з початку квітня – жодного разу.

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Символічним моментом став візит президента ПАР Сиріла Рамафоси до Білого дому. Під час розмови американського президента та південноафриканського лідера про "напади на білих фермерів", Трамп пожартував:

Ілон з Південної Африки, я не хочу його втягувати. Він прийшов поговорити про ракети на Марс – йому це цікавіше.

Маск промовчав. І це мовчання стало красномовним підтвердженням, що його політична вага вже не та, якою була на початку другого терміну Трампа.

Водночас DOGE постає перед труднощами. Суд заблокував звільнення співробітників Інституту миру та заборонив адміністрації проводити масові скорочення без погодження Конгресу. Але збитки вже нанесені. Агентства, які постраждали від політики DOGE, – від USAID до NIH, FDA, EPA та навіть Держдепартаменту – втратили тисячі співробітників. Зокрема FEMA, відповідальна за реагування на стихійні лиха, втратила 30% персоналу перед сезоном ураганів.

Цікаво! Попри відхід від політики, Ілон Маск висловив невдоволення масштабним "великим і прекрасним" законопроєктом про держвидатки, який Конгрес заледве ухвалив за наполяганням Дональда Трампа. Маск заявив в інтерв’ю, що законопроєкт, підтриманий Трампом, суперечить цілям його DOGE. "Мене, відверто кажучи, розчарував цей масштабний законопроєкт, який не зменшує дефіцит, а навпаки, його збільшує і підриває роботу, яку виконує команда DOGE", – сказав мільярдер і гендиректор Tesla в інтерв’ю CBS.



Цей мегазаконопроєкт, ухвалений минулого тижня з мінімальним відривом в один голос, містить основні елементи внутрішньої політики Трампа – від податкових скорочень до питань імміграції. "На мою думку, законопроєкт може бути або великим, або прекрасним, але навряд чи обидва водночас", – додав Маск.

Врешті це все призвело до офіційного звільнення – причому без розмови з Трампом. Конгресмен-демократ Ро Кханна, який знає Маска понад десять років, зазначає:

Коли впали його рейтинги, впав і інтерес Трампа. Усе дуже просто – Трамп цінує тільки тих, хто підіймає його популярність.

За словами Кханни, він із самого початку не вірив, що Маск протримається у Вашингтоні довше кількох місяців. "Я сказав, що він розчарується, виснажиться, і Вашингтон виграє, а не він – з погляду того, як працює це місто", – додав Кханна.

Під тиском критики Маск, здається, остаточно втратив політичне чуття. Його головною політичною поразкою стали суддівські перегони у Вісконсині – він витратив щонайменше 3 мільйони доларів, з’явився на мітингах у сирній шапці фаната Green Bay Packers, вручав мільйонні чеки. Але його кандидат програв із відставанням у 10 пунктів. Демократи використали його участь як мобілізаційний інструмент і перетворили вибори на People vs Musk – "народ проти Маска".

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Нікого не ненавидять так, як відступника,

– висловився The Washington Post республіканський стратег Майк Мерфі, маючи на увазі колишню популярність Маска серед ліберальної аудиторії.

На економічному форумі в Катарі у травні Маск також заявив, що в політику він стільки коштів більше вкладати не буде. Голова Демпартії Вісконсину Бен Віклер у відповідь зрадів: "Народ переміг. Найбільший донор республіканців зібрав свої іграшки й пішов додому".

Навіть у середовищі консерваторів дедалі більше голосів, які вважають, що "ефективність уряду" у виконанні DOGE – це радше знищення, ніж реформування. "Скорочують усе підряд без жодного бачення чи плану", – скаржиться республіканський стратег Рік Тайлер.

А професорка політології Венді Шиллер підсумовує:

Маск був тестовою повітряною кулею. Якби усе спрацювало, могли б продовжити й без нього. Але коли провалилося, його просто позбулись. У стилі Трампа.

Ілон Маск, який колись був у центрі Білого дому з бензопилою в руках, тепер став токсичним активом для партії. А з наближенням проміжних виборів у США у 2026 усе більше республіканців воліли б, щоб про нього просто забули.

То на чому ж тепер зосередиться найбагатша людина світу

Останній рік політика стала майже основною темою життя технобізнесмена. Але, як пише The Washington Post із посиланням на обізнані у настрої Маска джерела, нині цей запал вивітрився. Маск відчув виснаження, розчарувався в ефективності зусиль, злякався за власну безпеку і не очікував такого потужного зворотного удару – як проти нього самого, так і проти його бізнесів.

Tesla зазнала критики та суспільного неприйняття, зокрема актів вандалізму, підпалів і стрілянини. В результаті цього Маск почав серйозно перейматися власною безпекою.



Старт Starship 27 травня / Фото SpaceX

Тож турботи Ілона знову повернулись до двох головних справ: Tesla та SpaceX. Обидві компанії нині перебувають на зламі. У червні Tesla готується представити повністю автономний автомобіль – обіцянку, про яку Маск каже вже понад десятиліття. Йдеться про автопілотну версію моделі Y, а також про майбутній Cybercab – електрокар без керма і педалей, який сам Маск описує як "лаунж за 30 000 доларів на колесах". За його словами, майбутнє Tesla "переважно визначається автономністю".

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Водночас SpaceX готувалася до чергового запуску ракети Starship з містечка Старбейс у Техасі – найбільшої та найпотужнішої ракетної системи у світі. І знову запуск завершився невдачею. Хоча під час тестового запуску 27 травня ракета досягла космосу, SpaceX втратила контроль над нею. Минулі два тестові запуски також завершилися провалами, але Маск не полишає планів: вже у 2026 році він хоче відправити флот безпілотних кораблів на Марс. Це – чергова спроба втілити його найамбітнішу мрію: колонізацію Червоної планети.

Висока політика більше не є вигідною справою. Тепер час повертатися до Марса,

– каже один із наближених до мільярдера.

Політичні інвестиції Маска виявились суперечливими. Вони призвели до масових протестів по всьому світу – особливо біля зарядних станцій та шоурумів Tesla, адже Маск виявився не візіонером з майбутнього, а правим капіталістом. В результаті прибутки компанії обвалилися: лише за перший квартал року Tesla зафіксувала падіння прибутків на 71% і зменшення продажів на двозначні відсотки.

Низка співробітників Tesla звинувачують Маска не стільки через його відсутність у роботі бізнесу, скільки через його політичну активність, яка, на їхню думку, шкодить бренду. Один із колишніх менеджерів, якого звільнили після запуску сайту із закликом до Маска піти з посади, заявив: "Ми боремось не через відсутність Маска, а з бурею, яку він звалив на наші голови".

Навіть в адміністрації Трампа скептично оцінили ефективність його ініціатив. Обіцяні 2 трильйони доларів скорочень у бюджеті перетворилися на значно скромніші – 160 мільярдів. Тим часом податкові ініціативи самого Трампа можуть додати понад 2,4 трильйона до держборгу за десятиліття.

Політичний рейтинг Маска теж просів: за даними опитування Washington Post-ABC News-Ipsos, 57% американців не схвалюють його діяльність в уряді.

Повернення до космосу

Після відходу з Білого дому Маск повернувся до гучних космічних заяв, зокрема анонсував свою розповідь про "дорожню карту колонізації Марса". Це має бути новою спробою вивести потужну ракетну систему Starship на стабільну траєкторію та готувати компанію до висадки людей на Місяць і далі – на Марс. NASA вже інвестує понад 4 мільярди в цей проєкт, покладаючи на SpaceX надії в межах програми повернення американських астронавтів на Місяць до 2027 року.

Але поки Китай активно готується зробити це першим, SpaceX ще має подолати низку складних технологічних етапів, зокрема дозаправлення корабля в космосі, що досі жодній державі не вдавалося.

Але справжній фокус Маска – не Місяць, а Марс. Він хоче, щоб перші безпілотні кораблі з роботом Optimus вирушили туди вже у 2026 році – вікно запуску відкриється тоді, коли Марс і Земля знову зблизяться. А далі – справа за пілотованою висадкою у 2029 чи 2031 роках. Люди з його оточення стверджують: саме це бачення тримає його на ходу, саме через нього він прагне особисто контролювати темпи розробки Starship.

Маск припускає, що через 20 років на Марсі можуть жити мільйон людей, хоча ще у 2016-му говорив про 40 – 100 років на створення колонії.

І поки Маск спрямовує свій погляд у небо, Республіканська партія лишається без головного донора. Його Super PAC забезпечив критично важливу польову кампанію напередодні президентських виборів, розгорнувши тисячі волонтерів у штатах-полях битви. Тепер же, якщо Маск справді вийшов з гри, партія муситиме шукати нових спонсорів.