Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения Трампа в его соцсети Truth Social.

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Что Трамп говорит о Маске

Дональд Трамп прокомментировал деятельность бывшего руководителя Департамента правительственной эффективности США Илона Маска.

Илон "исчерпал себя", я попросил его уйти, я отменил его Мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электромобили, которых никто другой не хотел, и он просто сошел с ума!

– написал американский президент.

В следующем своем посте Трамп добавил, что "лучший способ сэкономить деньги в бюджете" – это прекратить государственные субсидии и разорвать контракты с Маском.

По словам президента США, его всегда удивляло, что этого не сделал Байден.

На заявления Дональда Трампа отреагировал и сам Илон Маск. В публикации на своей странице в соцсети Х бизнесмен назвал слова президента "ложью".

Такая очевидная ложь. Так грустно,

– написал Маск.

Напомним, недавно Илон Маск выступил с критикой законопроекта о налогах и расходах, который подписал Дональд Трамп. Миллиардер заявил, что больше не может молчать и назвал документ "отвратительной гадостью".