Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи Трампа в його соцмережі Truth Social.
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Що Трамп каже про Маска
Дональд Трамп прокоментував діяльність колишнього керівника Департаменту урядової ефективності США Ілона Маска.
Ілон "вичерпав себе", я попросив його піти, я скасував його Мандат на електромобілі, який змушував усіх купувати електромобілі, яких ніхто інший не хотів, і він просто збожеволів!
– написав американський президент.
У наступному своєму дописі Трамп додав, що "найкращий спосіб заощадити гроші в бюджеті" – це припинити державні субсидії та розірвати контракти з Маском.
За словами президента США, його завжди дивувало, що цього не зробив Байден.
На заяви Дональда Трампа відреагував і сам Ілон Маск. У дописі на своїй сторінці в соцмережі Х бізнесмен назвав слова президента "брехнею".
Така очевидна брехня. Так сумно,
– написав Маск.
Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск виступив з критикою законопроєкту про податки та витрати, який підписав Дональд Трамп. Мільярдер заявив, що більше не може мовчати й назвав документ "огидною гидотою".