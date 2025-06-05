Про це пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Про це виданню розповів неназваний американський посадовець.

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Трамп втрачає терпіння щодо Маска

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що очільник Сполучених Штатів не задоволений рішенням Маска розкритикувати законопроєкт республіканців.

Посадовець наголосив, що високопоставлені радники Трампа були заскочені зненацька останньою дією Маска.

За словами людей знайомих з питанням, стосунки Трампа і Маска підірвало зокрема рішення Білого дому не призначати на посаду керівника NASA Джареда Айзекмана. Відповідно до їх слів, Маск, близький соратник Айзекмана, виступав за те, щоб він отримав цю посаду.

"Це рішення розлютило Маска, який на вихідних поскаржився колегам, що пожертвував сотні мільйонів доларів, щоб допомогти Трампу обратися в минулорічній кампанії, але після цього висунення Айзекмана було знято", – ідеться в матеріалі видання.

Розчарування американського мільярдера через інцидент з NASA зробило його більш схильним до агресивної критики податкового законопроєкту, кажуть близькі до нього люди.

Всім відомо, що Трамп і Маск часто хвалили один одного публічно, проте на запитання, чи продовжують вони підтримувати міцні стосунки, чиновник Білого дому відповів, що ще зарано говорити. Посадовець сказав, що Трамп може бути поблажливим, але він не забуває таких образ.

Нагадаємо, нещодавно Маск розкритикував законопроєкт про податки і витрати, який підписав президент Трамп. За його словами, він більше не може мовчати і назвав документ "огидною гидотою".