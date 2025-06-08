Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg та CNN.

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Що відомо про протести в Лос-Анджелесі

У заяві Білого дому йдеться, що щонайменше 2 000 військових Нацгвардії буде розгорнуто на 60 днів або на розсуд міністра оборони. Голова міноборони Піт Гегсет підкреслив, що морська піхота також буде залучена, якщо насильство продовжиться.

Протести відбуваються, зокрема, через нещодавні дії Служби імміграції та митного контролю США (ICE) у місті. Цього тижня вона заарештувала 2 000 нелегальних іммігрантів по всій країні зокрема 118 осіб у районі Лос-Анджелеса.

Протести в Каліфорнії: дивіться сюжет Reuters

З вечора п'ятниці, 6 червня, тривають сутички між мешканцями переважно латиноамериканського району та федеральними агентами ICE.

Понад 1 000 протестувальників оточили федеральну будівлю в центрі Лос-Анджелеса у п’ятницю, а нові демонстрації відбулися в суботу в Парамаунті, південніше міста. Повідомляють про використання сльозогінного газу та світлошумових гранат для розгону натовпу.

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It's a fairly peaceful protest by the Leftists again complaints follow ICE, ICE, BABY. Great song! ICE came to Los Angeles causing demonstrations pic.twitter.com/tt1IO4Y6ML — Sam-UK (@consumer_common) June 8, 2025

У Bloomberg нагадали, що ICE пообіцяла нарощувати кількість арештів у межах обіцянки Трампа провести найбільшу депортаційну операцію в історії США. Трамп також пригрозив припинити федеральне фінансування Каліфорнії через суперечки щодо імміграції, трансгендерних прав та звинувачень в антисемітизмі у кампусах.

До слова, у квітні відбувся протест проти політики Трампа, зокрема серед причин: нові тарифи, скорочення держслужбовців та зменшення бюджетних витрат.