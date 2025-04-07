Мовиться про кадрову, економічну та міграційну політику. Про це 24 Каналу розповів засновник благодійного фонду Liberty Ukraine Foundation, фінансовий аналітик Дмитро Топчій, зауваживши, що колишні фанати президент США, які голосували за нього на виборах, тепер розчарувались.

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Причини невдоволення американців

Засновник благодійного фонду пояснив, що американці не задоволені тим, як виглядає політика президента США сьогодні. Загалом є кілька причин, через які люди незадоволені:

Ілон Маск , який не має право обіймати будь-яку політичну посаду;

, який не має право обіймати будь-яку політичну посаду; Міграційна політика (людей висилають з країни просто через те, що вони відносяться до певної національної групи);

(людей висилають з країни просто через те, що вони відносяться до певної національної групи); Економічна ситуація, спричинена тарифами Трампа (американці втрачають свої заощадження).

Все це викликало таку реакцію населення Америки. Насправді мовиться не лише про демократів, є багато колишніх поціновувачів та фанатів Трампа. Колись вони за нього голосували, а зараз – дуже засмучені та розчаровані,

– наголосив Топчій.

Він зазначив, що зараз Трамп мав би почути людей та зробити певні кроки на зустріч щодо кадрової та тарифної політики. Визнати помилки та щось змінити – найкращий варіант для адміністрації Вашингтону. Однак малоймовірно, що президент США на це піде.

Свідченням цього є скандал з витоком даних у Signal. Хоч радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц втрачає репутацію, президент США залишив його на посаді та нікого з інших чиновників не покарав.

Нагадаймо, що крім США протести пройшли в різних європейських містах – Франкфурт, Берлін, Париж, Лондон і Лісабон. Люди тримали плакати з гаслами "Відновіть демократію", "Руки геть від наших персональних даних", "Світ втомився від твоєї нісенітниці, Дональде, забирайся!", "Пишаюся, що американець, соромно за Америку" та "Що, до біса, Америка?".