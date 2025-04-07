Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що найбільш інтенсивні бої на фронті тривають на Донеччині. Тут варто виділити Лиманський напрямок.

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Путін використовує два інструменти

Як наголосив Тимочко, загалом російський диктатор Владімір Путін використовує щодо того, аби досягти своїх цілей на війні в Україні два інструменти. Насамперед він хоче продовжувати тиснути на фронті та поширювати брехню про значні успіхи російської армії.

Паралельно Росія продовжує завдати жорстокі ракетні та дронові удари по Україні. Так диктатор хоче деморалізувати українців.

Є два інструменти. Перший – тиск на фронті. Другий – терор мирного населення з метою розриву внутрішньої консолідації українців та створення конфліктних ситуацій між військово-політичним керівництвом та українцями. Росія хоче зламати нашу волю до спротиву, щоб ми пішли на будь-які вимоги,

– сказав Тимочко.

Нагадаємо, станом на 7 квітня Росія втратила понад 925 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 10567 російських танків, 21997 бойових броньованих машин, 25817 артилерійських систем тощо.