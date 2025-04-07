Станом на ранок 7 квітня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 925 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 7 квітня 2025 року
- Особового складу – близько 925 020 (+1350),
- танків – 10567 (+13),
- бойових броньованих машин – 21997 (+25),
- артилерійських систем – 25817 (+31),
- РСЗВ – 1356 (+2),
- засобів ППО – 1124 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31874 (+28),
- крилатих ракет – 3145 (+15),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43120 (+70),
- спеціальної техніки – 3790 (+1).