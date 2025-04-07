По состоянию на утро 7 апреля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 925 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 7 апреля 2025 года

Личного состава – около 925 020 (+1350),

танков – 10567 (+13),

боевых бронированных машин – 21997 (+25),

артиллерийских систем – 25817 (+31),

РСЗО – 1356 (+2),

средств ПВО – 1124 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 31874 (+28),

крылатых ракет – 3145 (+15),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 43120 (+70),

специальной техники – 3790 (+1).