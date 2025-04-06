Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

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Новые кадры уничтожения россиян от ВСУ

Военные 44 ОАБр продолжают операцию по демилитаризации врага. Захватчики ежедневно испытывают адский огонь украинской артиллерии.

Метким выстрелами уничтожено вражеские гаубицы Мста-Б, Д-30, полевые склады БП и личный состав противника,

– отчитались защитники.

Также защитники поделились кадрами поражения российских артиллерийских установок и солдат оккупационной армии.

Удары 44 ОАБр по врагу: смотрите видео

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Кстати, две недели назад 44 ОАБр показали, как они с помощью прицельных ударов уничтожили пушку Д-20 и гаубицу 2А36 "Гиацинт-Б". Также в воздух взлетели два полевых склада боеприпасов.