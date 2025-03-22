Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

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Как военные уничтожают врага на фронте

Бойцы отмечают, что враг не успел даже понять, как были уничтожены две его пушки и боеприпасы. Успешное огневое поражение стало следствием безупречной работы артиллерии и разведки.

Сообщается, что было уничтожено пушку Д-20 и гаубицу 2А36 "Гиацинт-Б". Также в воздух взлетели два полевых склада боеприпасов.

Их запасы тают, а мы работаем дальше. Впереди еще много работы! Вместе к победе!

– добавляют военные.

Украинские защитники продемонстрировали кадры работы по вражеским целям.

Как 44 ОАБр уничтожила пушки на боеприпасы: смотрите видео

Кстати, недавно 44 ОАБр показала видео уничтожения двух гаубиц 2А65 "Мста-Б" и миномета на Запорожском направлении.