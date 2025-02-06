Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 44 отдельную артиллерийскую бригаду имени гетмана Даниила Апостола.

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Как воины уничтожили технику оккупантов в Запорожье

Артиллеристы 44 ОАБр провели ювелирную работу на Запорожском направлении и уничтожили сразу 3 единицы вражеской техники. Так, украинские защитники ликвидировали две гаубицы 2А65 "Мста-Б", которую замаскировал враг. Кроме того, ВСУ "минуснули" миномет оккупантов.

Каждый выстрел – это уменьшение вражеского вооружения и еще один шаг к победе. Работаем, пока последний оккупант не покинет нашу землю!

– отметили в 44 ОАБр.

44 ОАБр уничтожила вражескую технику: смотрите видео

К слову, по состоянию на 6 февраля украинские защитники уже уничтожили: