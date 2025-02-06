Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что украинские войска и в дальнейшем удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в России.

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Генштаб ВСУ озвучил потери врага на Курщине

Операция ВСУ на Курщине началась 6 августа 2024 года – тогда впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России.

Бои в Курской области заставили российских оккупантов перебрасывать туда значительные ресурсы, ослабляя их позиции на других направлениях фронта. К тому же Россия была вынуждена просить помощи у Северной Кореи, которая направила на Курщину 12 тысяч своих военнослужащих. По данным Генштаба ВСУ, общие потери контингента КНДР составили около 4 тысяч человек.

Из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две – потеряли боеспособность. Поэтому, в настоящее время подразделения из КНДР отведены с линии фронта,

– говорится в сообщении.

Военные отметили, что за 6 месяцев активных боевых действий в Курской области общие потери россиян в живой силе составляют примерно 39 900 человек, из них около 16 100 – убитыми.

Также в ходе операции на Курщине украинские силы взяли в плен 909 российских военных.