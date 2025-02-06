Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що українські війська і надалі утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони" в Росії.

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Генштаб ЗСУ озвучив втрати ворога на Курщині

Операція ЗСУ на Курщині розпочалася 6 серпня 2024 року – тоді вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії.

Бої в Курській області змусили російських окупантів перекидати туди значні ресурси, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту. До того ж Росія була вимушена просити допомогу у Північної Кореї, яка спрямувала на Курщину 12 тисяч своїх військовослужбовців. За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати контингенту КНДР склали близько 4 тисяч осіб.

Із трьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, дві – втратили боєздатність. Відтак, на даний час підрозділи з КНДР відведені з лінії фронту,

– йдеться в повідомленні.

Військові зазначили, що за 6 місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб, із них близько 16 100 – убитими.

Також в ході операції на Курщині українські сили взяли в полон 909 російських військових.