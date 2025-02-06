Це вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, там розповіли про поточні досягнення.
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Які успіхи Курської операції
У Генштабі констатували, що операція українських сил на території Курської області розпочалася 6 серпня 2024 року і, таким чином, триває вже пів року. Зауважують, що наші війська і досі утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони" на території Росії.
Там нагадують, що наступальна операція мала не допустити новий наступ ворога в Сумській і Харківській областях. Ця операція і через 6 місяців виконує зазначену функцію, змусивши росіян перекидати значні ресурси, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту.
Відомо, що на тлі цієї операції Москва була вимушена просити допомогу у Пхеньяну, який спрямував у Курську область близько 12 тисяч своїх військовослужбовців. Загальні втрати контингенту Північної Кореї, за даними українських військових, склали близько 4 тисяч осіб.
Згідно з оприлюдненою інформацією, з трьох умовних північнокорейських бригад одну фактично знищили, ще дві – втратили боєздатність. Відтак, на даний час підрозділи з КНДР, які Росія отримала на допомогу задля повернення територій, зараз відведені з лінії фронту.
За 6 місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб, із них близько 16 100 – убитими,
– ідеться у повідомленні.
Також під час операції українські сили взяли в полон 909 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Зазначається, що це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях впродовж тривалого часу.
Що відомо про втрати Росії у Курській області
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 5 лютого 2025 року під час проведення Курської наступальної операції росіяни втратили:
- 131 танк,
- 689 бойових броньованих машин,
- 386 артилерійських систем,
- 12 одиниць РСЗВ,
- 12 засобів ППО,
- 1 літак,
- 3 гелікоптери,
- 931 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня,
- 1164 одиниці автомобільної техніки,
- 34 одиниці спеціальної техніки.
"Курська наступальна операція залишається прикладом раптових асиметричних та успішних дій Сил оборони України, які дають змогу завдати значних втрат переважаючому противнику та перехопити ініціативу на полі бою", – резюмували у Генштабі.
До слова, нещодавно президент Володимир Зеленський висловив зацікавленість у тому, які вимоги Росія висуватиме щодо Курської області, коли дійде до етапу "дипломатичного врегулювання" війни. Він підкреслив, що ЗСУ стабільно закріпилися в області.