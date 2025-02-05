Росіяни занижують реальні втрати в Курській області, зазначив Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Чи є у Росії позиція щодо ЗСУ в Курській області

У разі мирних переговорів з Росією цікаво буде дізнатися її пропозиції щодо врегулювання того, що відбувається у Курській області, зазначив Зеленський. Майже пів року ЗСУ утримують частину російської території, зокрема районний пункт Суджа.

Завтра буде рівно пів року операції на Курському напрямку. Дуже важливої операції. І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, ми ще з вами почуємо, які умови будуть у "русскіх" до України щодо Курського напрямку,

– сказав Зеленський.

За його словами, українські сили впевнено контролюють ситуацію в цьому регіоні, тоді як російська сторона зазнає значних втрат, які намагається приховати.

"У них корейці розбігаються, ми це бачимо", – зазначив президент.

Окрім цього, за словами Зеленського, було завдано ударів по декількох важливих командних пунктах противника, що значно послабило його спроможності.

"І я думаю, що вони не зможуть нас виштовхнути найближчим часом точно на цій території", – додав Зеленський.