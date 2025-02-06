Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 44 окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола.

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Як воїни знищили техніку окупантів на Запоріжжі

Артилеристи 44 ОАБр провели ювелірну роботу на Запорізькому напрямку і знищили відразу 3 одиниці ворожої техніки. Так, українські захисники ліквідували дві гаубиці 2А65 "Мста-Б", яку замаскував ворог. Крім того, ЗСУ "мінуснули" міномет окупантів.

Кожен постріл – це зменшення ворожого озброєння та ще один крок до перемоги. Працюємо, поки останній окупант не покине нашу землю!

– наголосили в 44 ОАБр.

44 ОАБр знищила ворожу техніку: дивіться відео

До слова, станом на 6 лютого українські захисники вже знищили: