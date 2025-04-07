Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что наиболее интенсивные бои на фронте продолжаются в Донецкой области. Тут стоит выделить Лиманское направление.

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Путин использует два инструмента

Как отметил Тимочко, в целом российский диктатор Владимир Путин использует для того, чтобы достичь своих целей на войне в Украине два инструмента. Прежде всего он хочет продолжать давить на фронте и распространять ложь о значительных успехах российской армии.

Параллельно Россия продолжает наносить жестокие ракетные и беспилотные удары по Украине. Так диктатор хочет деморализовать украинцев.

Есть два инструмента. Первый – давление на фронте. Второй – террор мирного населения с целью разрыва внутренней консолидации украинцев и создания конфликтных ситуаций между военно-политическим руководством и украинцами. Россия хочет сломать нашу волю к сопротивлению, чтобы мы пошли на любые требования,

– сказал Тимочко.

Напомним, по состоянию на 7 апреля Россия потеряла более 925 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10567 российских танков, 21997 боевых бронированных машин, 25817 артиллерийских систем и т.п.