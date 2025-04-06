Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что ключом к операции на Донбассе для врага было и есть Покровское направление. Также в Центре противодействия дезинформации отметили, что противник сейчас осуществляет разведку боем на нескольких направлениях, а свой главный рывок "с большей интенсивностью пехотных штурмов" планирует на май.

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Замыслы противника не меняются

Лакийчук отметил, что Покровск с трех сторон охватывается россиянами – с юга, с юго-запада и с северо-востока. В то же время выступление противника на Покровск с запада подвергается мощному воздействию Вооруженных Сил Украины.

Оккупанты предполагают, что там они не будут иметь особого успеха, поэтому возвращаются к тактике, которую использовали еще несколько месяцев назад, пытаясь перерезать дорогу Покровск – Константиновка на северо-восток от Покровска,

– отметил он.

Враг осуществляет попытки сделать это, но украинские силы оттеснили его от трассы. Однако угроза, по его словам, остается.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Также на юге, на Новопавловском направлении, ситуация остается тяжелой. Продолжаются бои за Константинополь.

Вероятно враг сможет еще продвинуться. Худший вариант, который возможен, его выход на рубеж Богатыря – Алексеевки с запада и с юга. Потому что давление здесь продолжается,

– подчеркнул руководитель программ безопасности.

На Торецком направлении, кроме фронтальных боев непосредственно в городе, особое беспокойство, по его мнению, вызывают попытки прорыва врага на дуге между Покровском и Торецком.

Это, по словам Лакийчука, новый участок, и очевидно, что россияне будут пытаться обойти Торецк с фланга. И здесь снова все упирается в трассу Покровск – Константиновка. Добраться до нее – одна из ключевых задач для противника, чтобы развить успех дальше – на Константиновку и Дружковку.

На Лиманском направлении россияне в течение нескольких месяцев пытались прорваться в сторону Лимана. Сейчас они изменили направление удара и частично направляли движение на север и на северо-запад.

Это попытка охватывающего маневра, чтобы обойти украинские линии обороны при сохранении единой целостности стратегической цели наступательной Донецкой операции. Это Лиманский выступ, Северский выступ, удары с юга, удары с севера,

– отметил он.

Поэтому замыслы россиян не меняются, об этом говорит характер их действий, независимо от результатов переговоров, – они пытаются делать свое дело.

Однако пока у них не хватает резервов для нанесения ударов, ведения боевых действий оперативно-стратегического характера на нескольких участках,

– уверен Павел Лакийчук.

В то же время россияне имеют серьезную проблему с пополнением резервов. В частности, высвободить силы с Курского направления им до сих пор так и не удалось.

Напомним, что аналитики Института изучения войны отметили продвижение россиян на Торецком направлении – к северу от Торецка. А также на Покровском направлении – в направлении Соленого, на западных окраинах которого ВСУ нанесли удар по врагу, и в северной части Шевченко.