Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, когда именно оккупанты планируют усилить атаки. Об этом сообщает 24 Канал.

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Коваленко о новом наступлении России

Коваленко отметил, что сейчас на ряде направлений продолжается разведка боем. Первые усиленные атаки агрессор планирует делать уже в апреле.

Главный рывок с большей интенсивностью пехотных штурмов на позициях планирует на май,

– заявил руководитель ЦПД.

Заметим, в конце марта Владимир Зеленский подтвердил, что Россия готовится к весеннему наступлению. Также подчеркнул, Путин пытается выиграть время.

Президент уточнил, что российские захватчики готовят новое наступление, в частности, в Сумской и Харьковской области. Киев поделился соответствующими разведданными с союзниками.

Украинский лидер заметил, что российский диктатор хотел начать операцию еще 8 месяцев назад. Однако не смог этого сделать. Оккупантам помешала Курская операция Сил обороны. Поэтому сейчас Путину нужно время для подготовки нового наступления.