Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, коли саме окупанти планують посилити атаки. Про це повідомляє 24 Канал.

До теми Уже проводять розвідку боєм, – в ЦПД назвали дати ймовірної активізації наступу

Коваленко про новий наступ Росії

Коваленко зауважив, що зараз на низці напрямків триває розвідка боєм. Перші посилені атаки агресор планує робити вже у квітні.

Головний ривок з більшою інтенсивністю піхотних штурмів на позиціях планує на травень,

– заявив керівник ЦПД.

Зауважимо, наприкінці березня Володимир Зеленський підтвердив, що Росія готується до весняного наступу. Також наголосив, Путін намагається виграти час.

Президент уточнив, що російські загарбники готують новий наступ, зокрема, в Сумській і Харківській області. Київ поділився відповідними розвідданими з союзниками.

Український лідер зауважив, що російський диктатор хотів розпочати операцію ще 8 місяців тому. Однак, не зміг цього зробити. Окупантам завадила Курська операція Сил оборони. Тож зараз Путіну потрібен час для підготовки нового наступу.

