Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, отметив, что наступление России на фронте может произойти уже скоро. Ранее озвучивали даты, когда все начнется.

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Какие участки фронта могут быть под угрозой

Как отметил Коваленко, российские оккупанты уже проводят разведку боем. Преимущественно это происходит на Востоке. В том числе и на Харьковщине. Также такие действия фиксируют возле Сумщины и на Запорожском направлении.

Основные резервы враг планирует ввести в бой уже в мае. Но разведка боем постепенно будет перетекать в наступательные действия на нескольких направлениях еще в апреле.

Тут важно понимать следующие вещи. Силы обороны Украины готовы, а планы врага – известны. У врага будут преимущественно пехотные наступательные действия. У них выбито много техники. И ее на всю протяженность фронта не хватает,

– отметил Коваленко.

Сейчас российские оккупанты часто используют различный гражданский транспорт вроде легковых автомобилей и мотоциклов и забрасывают штурмовые группы, чтобы закрепиться на позициях. Затем туда пробуют подтянуть другие силы.

Важно понимать, что здесь речь не идет о каком-то масштабном механизированном наступлении на какой-то из городов Украины. Преимущественно это будут пехотные штурмы на фронте. Это происходило и раньше.

Враг готовил резервы пехоты. Этот "рывок", который они планируют, будет для улучшения тактических позиций. Тут не о каком-то полноценном механизированном наступлении на Сумы или в направлении Днепра, или на Запорожье. По состоянию на сейчас об этом речь не идет. Но враг попытается провести наступательные действия с большим количеством пехоты,

– объяснил Коваленко.

Добавим, ранее в 3 отдельной штурмовой бригаде также сообщили, что Россия готовит наступление в апреле. Наши защитники знают о подготовке врага. Третья штурмовая делает все возможное, чтобы лучше подготовиться к активизации наступления в своей полосе ответственности.