Однако Украина может быть фактически независимой через некоторое время в артиллерийских системах, наращивается производство боеприпасов, дронов, систем РЭБ. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь.

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"Украинская оборонная промышленность демонстрирует то, что мы можем быть фактически независимыми в артиллерийских системах через некоторое время. Наращивается производство боеприпасов, беспилотников, систем РЭБ. Если мы выйдем в определенную независимость в производстве артсистем, боеприпасов, дронов – это уже будет большое дело на фоне того, как себя ведут США", – сказал он.

Помощь со стороны Европы

Михаил Самусь отметил, что Европа действительно хочет помочь Украине и принимает много решений. В частности, финансовых. Но с того момента до производства боеприпасов или артсистем проходит определенное время. Особенно в европейских условиях, когда заводы уже перегружены заказами. Новые заводы строятся, но на это также требуется время.

В условиях европейской бюрократии все эти решения по превращению финансовых средств в военные средства занимают большое время. Это объективная реальность. Они только начинают бороться с тем, чтобы и препятствия побороть, и создавать совместные производственные возможности и наконец, возможно, европейские боевые способности,

– подчеркнул военный эксперт.

Известно, что на этой неделе в Киеве состоится срочная встреча в узком кругу по контингенту. Представители "коалиции желающих" будут обсуждать конкретные вопросы.

"Во время встречи украинское руководство будет коммуницировать с европейцами относительно того, как они будут нам помогать сдерживать Россию после прекращения огня. Здесь есть фактор производства оружия, передачи европейского оружия нам, но есть и еще фактор создания европейской коалиции сил сдерживания", – добавил соучредитель Консорциума оборонной информации.

По его словам, важно четко определить, какой конкретно будет функционал у этой миссии. Например, мониторинг, контроль, кому они будут докладывать о нарушениях и так далее.