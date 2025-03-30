Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

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Сможет ли Россия провести большое наступление и чего на самом деле хочет

ISW сообщает об активизации наступательных операций россиян на Лиманском, Покровском и Ореховском направлениях, а также наступательные действия врага на севере Сумской области как попытку вытеснить ВСУ с позиций в Курской области. Однако российским силам пока не удалось достичь значительных успехов на этих участках, а Силы обороны продолжают локализованные контратаки на Покровском и Торецком направлениях.

Вряд ли российское командование передислоцирует силы из Курской области, если Кремль хочет провести согласованную наступательную операцию на Сумы. Однако Россия, вероятно, не имеет достаточно готовых к развертыванию резервов оперативного уровня, чтобы проводить значительные наступательные операции против городов Сумы, Харьков и Запорожье без передислокации сил.

Институт изучения войны считает маловероятным способность российских военных осуществить три значительные наступательные действия даже после проведения таких передислокаций. Аналитики напоминают, что за три года враг понес значительные потери бронетехники и личного состава и не продемонстрировал способности проводить сложные операции начиная с зимы 2022 года.

Кремль пока оказался неспособным набрать достаточное количество новобранцев с помощью криптомобилизации, чтобы существенно увеличить группировку российских войск или резервы стратегического и оперативного уровня для участия в боевых действиях в Украине. Решением может быть проведение крайне непопулярного частичного призыва, однако это представляется маловероятным.

На данный момент свидетельств о подготовке большого наступления на Сумском, Харьковском и Запорожском направлении нет, однако не стоит исключать скрытые ротации. Вероятно россияне пытаются продвинуться в пределах артиллерийской досягаемости Сум, Харькова и Запорожья до возможного наземного перемирия.

По оценкам ISW, Кремль, вероятно, использует любое продвижение за пределами областей, которые российские войска пока не контролируют, с целью получения преимущества в будущих мирных переговорах.

"Это также может служить оправданием будущих требований россиян относительно уступок со стороны Украины, включая территории, которые Кремль пока официально не требует, кроме Крыма, Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей", – отмечают в Институте изучения войны.