Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни.

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Чи зможе Росія провести великий наступ і чого насправді хоче

ISW повідомляє про активізацію наступальних операцій росіян на Лиманському, Покровському та Оріхівському напрямках, а також наступальні дії ворога на півночі Сумської області як спробу витіснити ЗСУ з позицій у Курській області. Проте російським силам наразі не вдалося досягти значних успіхів на цих ділянках, а Сили оборони продовжують локалізовані контратаки на Покровському та Торецькому напрямках.

Навряд чи російське командування передислокує сили з Курської області, якщо Кремль хоче провести узгоджену наступальну операцію на Суми. Однак Росія, ймовірно, не має достатньо готових до розгортання резервів оперативного рівня, щоб проводити значні наступальні операції проти міст Суми, Харків і Запоріжжя без передислокації сил.

Інститут вивчення війни вважає малоймовірним здатність російських військових здійснити три значні наступальні дії навіть після проведення таких передислокацій. Аналітики нагадують, що за три роки ворог зазнав значних втрат бронетехніки та особового складу і не продемонстрував здатності проводити складні операції починаючи з зими 2022 року.

Кремль поки що виявився нездатним набрати достатню кількість новобранців за допомогою криптомобілізації, щоб суттєво збільшити угруповання російських військ або резерви стратегічного й оперативного рівня для участі в бойових діях в Україні. Рішенням може бути проведення украй непопулярного часткового призову, проте це видається малоймовірним.

Наразі свідчень про підготовку великого наступу на Сумському, Харківському та Запорізькому напрямку немає, проте не варто виключати приховані ротації. Ймовірно росіяни намагаються просунутися в межах артилерійської досяжності Сум, Харкова і Запоріжжя до можливого наземного перемир'я.

За оцінками ISW, Кремль, імовірно, використає будь-яке просування за межами областей, які російські війська наразі не контролюють, з метою отримання переваги у майбутніх мирних переговорах.

"Це також може слугувати виправданням майбутніх вимог росіян щодо поступок з боку України, включно з територіями, які Кремль наразі офіційно не вимагає, окрім Криму, Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей", – зазначають в Інституті вивчення війни.