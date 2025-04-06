Весной захватчики готовятся осуществить новый рывок на фронте. Усиление наступательных действий врага может наблюдаться уже в апреле. В Институте изучения войны оценили ситуацию на фронте по состоянию на 5 апреля, передает 24 Канал.

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Где россияне имели успехи

Российские войска недавно имели успехи в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 5 апреля, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись на севере населенного пункта Гуево (на юг от Суджи).

Какова ситуация в Курской области / Фото ISW

Также захватчики имели продвижение на Торецком направлении. Геолокационные кадры за 5 апреля свидетельствуют, что враг продвинулся на север от Дружбы (на север от Торецка).

Какая обстановка на Торецком направлении / Фото ISW

Кроме того, враг недавно имел продвижение на Покровском направлении. Геолокационные кадры за 5 апреля показывают, как украинские силы наносят удар по российским войскам на западной окраине Соленого (юго-запад от Покровска), что свидетельствует о недавнем захвате населенного пункта россиянами. Дополнительные кадры от 4 апреля указывают на продвижение россиян в северной части Шевченко (юго-запад от Покровска).

Оккупанты продвинулись в районе Покровска / Фото ISW

Где имели продвижение украинцы

Украинские силы недавно имели успех на Купянском направлении. Геолокационные кадры от 4 апреля свидетельствуют, что украинские войска продвинулись на юг от Западного (на север от Купянска).

ВСУ имели успех на Харьковщине / Фото ISW

Силы обороны 5 апреля продолжили ограниченные наземные атаки в северной части Белгородской области. Впрочем, о достижениях на этом участке фронта ничего не сообщается.