Об этом заявил начальник отделения коммуникации 100 ОМБр, капитан Сергей Хоминский. в эфире "Украинского радио", передает 24 Канал. Бригада находится на соответствующем направлении с середины июля 2024 года.

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Сколько россиян ликвидировали

По его словам, пропагандисты неоднократно заявляли об "освобождении" Торецка, было несколько попыток где-то на окраинах города вывесить грязную трехцветную тряпку, но все эти попытки потерпели неудачу. В боях за населенный пункт россияне потеряли тысячи своих солдат, сейчас там идут ожесточенные уличные бои.

За это время враг понес без всякого преувеличения катастрофические потери в живой силе, количество безвозвратных потерь врага превысило 15 000 в Торецке. Это те оккупанты, которые были уничтожены. Если говорить об общих потерях врага на нашем направлении за этот период, то это уже более 50 000 личного состава,

– заявил Хоминский.

Капитан рассказал, что во время уличных боев контакт может быть очень близким. Он вспомнил, что бывали ситуации, когда в здании украинские и вражеские позиции разделял только коридор. Мужчина добавил, что беспрецедентная битва за Торецк возможна благодаря героизму украинских воинов.

"Но, прежде всего, это пехота. То, что делает сейчас наша пехота в Торецке, возможно, мировая военная история прецедентов не имела. Чтобы вы понимали, часто менять личный состав на позициях в Торецке нет возможности. Потому что заезд на позиции, выезд с позиции – это смертельная опасность", – добавил он.

К слову, по данным DeepState, недавно россияне имели успех на Торецком направлении, они продвинулись в самом городе. Оккупанты применяют различные тактики для обхода украинских войск. В частности, они используют подземные тоннели, чтобы пройти к украинским позициям.