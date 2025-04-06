Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що ключем до операції на Донбасі для ворога був і є Покровський напрямок. Також у Центру протидії дезінформації зазначили, що противник зараз здійснює розвідку боєм на декількох напрямках, а свій головний ривок "з більшою інтенсивністю піхотних штурмів" планує на травень.

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Замисли противника не міняються

Лакійчук наголосив, що Покровськ з трьох сторін охоплюється росіянами – з півдня, з південного заходу та з північного сходу. Водночас виступ противника на Покровськ з заходу піддається потужному впливу Збройних Сил України.

Окупанти припускають, що там вони не матимуть особливого успіху, тому повертаються до тактики, яку використовували ще декілька місяців тому, намагаючись перерізати дорогу Покровськ – Костянтинівка на північний схід від Покровська,

– зазначив він.

Ворог здійснює спроби зробити це, але українські сили відтіснили його від траси. Проте загроза, за його словами, залишається.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Також на півдні, на Новопавлівському напрямку, ситуація залишається важкою. Тривають бої за Константинополь.

Імовірно ворог зможе ще просунутись. Найгірший варіант, який можливий, його вихід на рубіж Багатиря – Олексіївки з заходу і з півдня. Тому що тиск тут продовжується,

– підкреслив керівник безпекових програм.

На Торецькому напрямку, окрім фронтальних боїв безпосередньо в місті, особливе занепокоєння, на його думку, викликають спроби прориву ворога на дузі між Покровськом і Торецьком.

Це, за словами Лакійчука, нова ділянка, і очевидно, що росіяни намагатимуться обійти Торецьк з флангу. І тут знову все впирається в трасу Покровськ – Костянтинівка. Дістатися до неї – одне з ключових завдань для противника, щоб розвинути успіх далі – на Костянтинівку та Дружківку.

На Лиманському напрямку росіяни впродовж кількох місяців намагалися прорватися в бік Лиману. Зараз вони змінили напрямок удару і частково спрямовували рух на північ і на північний захід.

Це спроба охоплюючого маневру, щоб обійти українські лінії оборони при збереженні єдиної цілісності стратегічної мети наступальної Донецької операції. Це Лиманський виступ, Сіверський виступ, удари з півдня, удари з півночі,

– відзначив він.

Тому замисли росіян не міняються, про це говорить характер їх дій, незалежно від результатів перемовин, – вони намагаються робити свою справу.

Проте наразі у них не вистачає резервів для завдання ударів, ведення бойових дій оперативно-стратегічного характеру на декількох ділянках,

– впевнений Павло Лакійчук.

Водночас росіяни мають серйозну проблему з поповненням резервів. Зокрема, вивільнити сили з Курського напрямку їм досі так і не вдалося.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни зазначили просування росіян на Торецькому напрямку – на північ від Торецька. А також на Покровському напрямку – в напрямку Солоного, на західних околицях якого ЗСУ завдали удару по ворогу, та у північній частині Шевченка.