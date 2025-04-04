Обидві армії мали просування, їх можна побачити на оновлених картах. Їх та основні висновки зі зведення ISW публікує 24 Канал.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 4 квітня
- Російські війська просунулися вздовж кордону Сумської та Курської областей. Геолокаційні кадри показують їх в північній частині селища Гуєво, що на південь від Суджі. Також росіяни продовжили наступальні дії на північному заході Бєлгородської області, але не просунулися.
- Не було просувань в окупаційних військ також на Харківщині, на Куп'янському напрямку та на Борову. На Лиманському напрямку росіяни просунулися на північний захід від Новолюбівки, що на північний схід від Лиману.
- На Сіверському напрямку росіяни не просунулися, на Часів Яр також. На Торецькому напрямку свіжих змін не зафіксовано, а от на Покровському українські сили просунулися в західній Новоєлизаветівці, в Надіївці та, можливо, вийшли на західну околицю Солоного, що на південний захід від Покровська.
Бойові дії в Україні та Росії за 3 квітня / Карти ISW
- Після посиленого механізованого штурму російські війська просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що це сталося вздовж траси Т-0428 на захід від Андріївки, що на захід від Курахового.
- Також російські війська просунулися у напрямку Великої Новосілки, зокрема до південно-західної околиці Веселого. А от в західній частині Запорізької області жодного підтвердженого просування окупанти не зробили, як і на Херсонщині.
До слова, у своєму звіті за попередню добу американські аналітики відзначали, що Збройні Сили України також просунулися під Покровськом. Водночас російські окупаційні війська мали успіхи поблизу Торецька, того ж Покровська та Великої Новосілки. Тобто гарячі точки залишилися ті ж самі.