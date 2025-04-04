Обидві армії мали просування, їх можна побачити на оновлених картах. Їх та основні висновки зі зведення ISW публікує 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 4 квітня

Російські війська просунулися вздовж кордону Сумської та Курської областей. Геолокаційні кадри показують їх в північній частині селища Гуєво, що на південь від Суджі. Також росіяни продовжили наступальні дії на північному заході Бєлгородської області, але не просунулися.

областей. Геолокаційні кадри показують їх в північній частині селища Гуєво, що на південь від Суджі. Також росіяни продовжили наступальні дії на північному заході Бєлгородської області, але не просунулися. Не було просувань в окупаційних військ також на Харківщині, на Куп'янському напрямку та на Борову. На Лиманському напрямку росіяни просунулися на північний захід від Новолюбівки, що на північний схід від Лиману.

напрямку росіяни просунулися на північний захід від Новолюбівки, що на північний схід від Лиману. На Сіверському напрямку росіяни не просунулися, на Часів Яр також. На Торецькому напрямку свіжих змін не зафіксовано, а от на Покровському українські сили просунулися в західній Новоєлизаветівці, в Надіївці та, можливо, вийшли на західну околицю Солоного, що на південний захід від Покровська.

Бойові дії в Україні та Росії за 3 квітня / Карти ISW

Після посиленого механізованого штурму російські війська просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що це сталося вздовж траси Т-0428 на захід від Андріївки, що на захід від Курахового.

напрямку. Геолокаційні кадри показують, що це сталося вздовж траси Т-0428 на захід від Андріївки, що на захід від Курахового. Також російські війська просунулися у напрямку Великої Новосілки, зокрема до південно-західної околиці Веселого. А от в західній частині Запорізької області жодного підтвердженого просування окупанти не зробили, як і на Херсонщині.

Підсумовуючи, Інститут вивчення війни зазначив, що українські війська просунулися під Покровськом, а російські – в Курській області, під Лиманом, Кураховим і Великою Новосілкою.

До слова, у своєму звіті за попередню добу американські аналітики відзначали, що Збройні Сили України також просунулися під Покровськом. Водночас російські окупаційні війська мали успіхи поблизу Торецька, того ж Покровська та Великої Новосілки. Тобто гарячі точки залишилися ті ж самі.