Американція дратує діяльність нового Департамента ефективності уряду (DOGE). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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У США відбулися масові протести проти політики Трампа

Приводом для акцій стали економічні ініціативи Трампа – зокрема, запровадження тарифів, скорочення державного апарату та план щодо зменшення бюджетних витрат шляхом створення нового Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Демонстрації загалом пройшли мирно. Мітингарі тримали в руках плакати з гаслом "Жодних королів", що стало символічним у річницю революції проти британської монархії.

Протести охопили великі міста, включаючи Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Портленд, Бостон, а також менші громади по всій країні.

Одним із найпомітніших заходів стала акція "50501" ("50 протестів, 50 штатів, 1 рух") у Бостоні.

Зараз у США небезпечні часи для свободи. Я хочу, щоб мої онуки знали, звідки взялася наша країна і що за свободу треба боротися,

– заявив учасник акції Томас Бассфорд, який прийшов на мітинг із своєю сім’єю.

У Нью-Йорку протестувальники пройшли під Публічної бібліотеки до Центрального парку повз Вежу Трампа.

У Сан-Франциско на пляжі Ocean Beach активісти виклали з тіл напис "Імпічмент і усунення", супроводжуючи його перевернутим прапором США.

У Массачусетсі протест був поєднаний із заходами до 250-річння Американської революції.

Протести також відбувалися біля автосалонів Tesla, де активісти звинувачували Ілона Маска у співпраці з Трампом та скороченні ролі федерального уряду.

Організатори заявили, що протестують проти атак на громадянські права, спроб закрити державні установи, скорочення соціальних програм і посилення виконавчої влади.

Нарешті у Вашингтоні протест відбувся біля Білого дому.

У США відбулися масові протести проти політики Трампа: фото AP

Нагадаємо, 5 квітня антитрампівські протести охопили Європу. Демонстранти висловлювали своє обурення політикою Трампа і його радника Маска. Протести проходили зокрема біля шоурумів Tesla. Лунали зокрема гасла на підтримку України.