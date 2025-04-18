У березні DOGE здійснював перевірку Національного агентства США з трудових відносин на "відповідність політиці нової адміністрації зі скорочення витрат". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NPR.

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Департамент Маска може бути причетний до російських кібератак

Співробітники департаменту Маска запросили найвищий рівень доступу до бази даних організації з фактично необмеженим дозволом читати, копіювати та змінювати дані.

Там міститься конфіденційна інформація, зокрема про профспілки, судові справи та корпоративну таємницю.

Після того, як DOGE отримав доступ, співробітники агентства помітили спробу під'єднання до бази користувача з IP-адреси в Росії.

Представники Нацради з трудових відносин США повідомили про інцидент Конгрес США. Вони вважають, що дії DOGE має перевірити Федеральне бюро розслідувань.

Видання акцентує увагу на тому, який широкий доступ до даних отримують представники DOGE.