В марте DOGE осуществлял проверку Национального агентства США по трудовым отношениям на "соответствие политике новой администрации по сокращению расходов". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NPR.

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Департамент Маска может быть причастен к российским кибератакам

Сотрудники департамента Маска запросили высокий уровень доступа к базе данных организации с фактически неограниченным разрешением читать, копировать и изменять данные.

Там содержится конфиденциальная информация, в частности о профсоюзах, судебные дела и корпоративную тайну.

После того, как DOGE получил доступ, сотрудники агентства заметили попытку подключения к базе пользователя с IP-адреса в России.

Представители Нацсовета по трудовым отношениям США сообщили об инциденте Конгрессу США. Они считают, что действия DOGE должно проверить Федеральное бюро расследований.

Издание акцентирует внимание на том, какой широкий доступ к данным получают представители DOGE.