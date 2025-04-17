Пошлины Трампа повлияли на Tesla Илона Маска

По словам источника, Tesla была готова покрыть дополнительные расходы, когда Трамп ввел 34% пошлину на китайские товары, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Однако после повышения пошлины компания была вынуждена остановить поставки. 9 апреля Трамп повысил пошлину до 84%, а впоследствии – до 125%, в результате чего общая ставка пошлин на китайский импорт в США достигла 145%.

Интересно! Компания планировала начать получать компоненты в ближайшие месяцы, чтобы запустить пробное производство Cybercab и Semi в октябре, а массовое производство - в 2026 году. Однако пока не понятно, как долго продлится приостановление.

Что сейчас происходит с Tesla

В течение последних двух лет Tesla увеличивала долю деталей североамериканского производства для своих американских заводов, учитывая потенциальные тарифы США на Китай. Компания также получает согласование от правительств штатов для запуска сервиса роботакси на базе Cybercab.

В октябре Tesla представила концепт роботакси без руля и педалей управления, пообещав начать производство двухместной модели до 2026 года по цене менее 30 000 долларов. Также в 2026 году Tesla планирует наращивать производство электрогрузовиков Semi и активизировать выполнение заказов.

Это развитие событий подчеркивает, как тарифы Трампа, которые были направлены на поддержку внутреннего производства в США, могут навредить даже таким политическим союзникам, как Маск, который неоднократно заявлял в соцсетях (в частности в X), что поддерживает свободную торговлю и выступает против пошлин,

– пишет Reuters.

По данным Washington Post, Маск сделал личное обращение к Трампу с просьбой отменить новые всемирные тарифы. В частности он опубликовал видео, которое показывает, что даже для изготовления простого карандаша нужна глобальная цепь поставок.

Также Tesla прекратила прием новых заказов на Model S и Model X после того, как Китай в ответ ввел 125% пошлину на товары из США.

Важно! По оценкам S&P (отчет за февраль), доля США в стоимости экспорта китайских автокомпонентов за последние годы составляла 15–20%.