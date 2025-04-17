В частности, Tesla не сможет своевременно начать серийное производство беспилотного такси Cybercab на заводе в Техасе, а также электрогрузовиков Semi, которые сейчас выпускаются малыми партиями на пилотной линии в Неваде, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Массовое производство этих моделей предполагалось после запуска полноценного производственного комплекса, строительство которого было запланировано на текущий год.

Как объясняют источники, Tesla нуждается в китайских комплектующих для налаживания серийного производства обеих моделей в США.

Если начальную ставку дополнительной пошлины на уровне 34% компания еще могла бы выдержать с убытками, но без критических последствий, то дальнейшее обострение торгового противостояния с Китаем сделало импорт необходимых деталей фактически невыгодным.

Напомним, что до апреля ставка так называемых "возмездных пошлин" на китайские товары, импортируемые в США, выросла до 84%, а затем – до 125%. С учетом основной ставки в 20% для импорта из Китая, эффективная ставка пошлины достигла 145%.

Ранее ожидалось, что Tesla начнет получать китайские составляющие для пилотного запуска Cybercab и Semi в октябре этого года, с целью налаживания массового производства в 2026 году. Однако введенные Трампом пошлины поставили эти планы под угрозу.

Отметим, что компания Tesla не игнорировала угрозу торговой войны. В течение последних двух лет она уже приняла определенные меры, однако этого оказалось недостаточно для преодоления нового уровня таможенного давления.

Но это далеко не все проблемы Tesla. Оказалось, что компания не может продать Cybertruck – пикап оказался никому ненужным.