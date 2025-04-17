Зокрема, Tesla не зможе своєчасно розпочати серійне виробництво безпілотного таксі Cybercab на заводі в Техасі, а також електровантажівок Semi, які наразі випускаються малими партіями на пілотній лінії у Неваді, розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Масове виробництво цих моделей передбачалося після запуску повноцінного виробничого комплексу, будівництво якого було заплановане на поточний рік.

Як пояснюють джерела, Tesla потребує китайських складників для налагодження серійного виробництва обох моделей у США.

Якщо початкову ставку додаткового мита на рівні 34% компанія ще могла б витримати зі збитками, але без критичних наслідків, то подальше загострення торгівельного протистояння з Китаєм зробило імпорт необхідних деталей фактично невигідним.

Нагадаємо, що до квітня ставка так званих "відплатних мит" на китайські товари, імпортовані до США, зросла до 84%, а згодом – до 125%. З урахуванням основної ставки у 20% для імпорту з Китаю, ефективна ставка мита сягнула 145%.

Раніше очікувалося, що Tesla почне отримувати китайські складники для пілотного запуску Cybercab і Semi у жовтні цього року, з метою налагодження масового виробництва у 2026 році. Проте запроваджені Трампом мита поставили ці плани під загрозу.

Зазначимо, що компанія Tesla не ігнорувала загрозу торгівельної війни. Протягом останніх двох років вона вже вжила певних заходів, однак цього виявилось недостатньо для подолання нового рівня митного тиску.

Але це далеко не всі проблеми Tesla. Виявилося, що компанія не може продати Cybertruck – пікап виявився нікому непотрібним.