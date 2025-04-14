На складах Tesla накопичилося близько 2400 пікапів Cybertruck на суму 200 мільйонів доларів, розповідає 24 Канал з посиланням на New Atlas. Причиною цього стала слабка динаміка продажів, яка суттєво нижча за очікування компанії.

Дивіться також Продажі Tesla впали до рівня дворічної давності: скільки машин продали за перший квартал

Водночас Tesla стикається і з іншими викликами – численні відкликання електромобілів через дефекти, відмова приймати Cybertruck по трейд-іну, падіння вартості акцій та масштабні протести проти компанії.

Мінімальна ціна Cybertruck становить 82235 доларів. Ілон Маск раніше заявляв про намір продавати до 250 000 таких автомобілів щороку. Однак у перший повний рік продажів реалізовано лише 40 000 пікапів. Tesla навіть модернізувала завод в Остіні для задоволення очікуваного попиту, однак ці інвестиції наразі не виправдали себе.

У першому кварталі 2025 року Tesla повідомила про постачання 336 881 автомобіля по всьому світу – це менше, ніж 387 000 за аналогічний період минулого року. Додатково компанії довелося відкликати 46 000 Cybertruck через погано закріплені декоративні елементи, які могли відпасти під час експлуатації. Ця проблема торкнулася майже всіх виготовлених на той час пікапів.

Незвичний дизайн Cybertruck мав на меті перевернути уявлення про класичні пікапи, однак така концепція не виправдала себе – зокрема, через обмежену функціональність у перевезенні вантажів та прохідністю автівки.

Довідка. За даними Cox Automotive, продажі Cybertruck у США знизилися на 32,5% у січні–лютому, до 2 619 одиниць. Загальні продажі Tesla в країні за той самий період зменшилися на 10%, а продажі седана Model 3 — на 17,5%.

Ситуацію ускладнює зміна публічного образу Ілона Маска та хвиля протестів проти Tesla. Хоч Cybertruck і став найбільш продаваним електропікапом у США минулого року, результати свідчать, що модель має обмежений ринок збуту.