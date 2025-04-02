Зупинити Ілона Маска
Протестувальники регулярно збираються у значній кількості в таких великих містах, як Нью-Йорк і Чикаго, тримаючи в руках плакати з гаслами проти Ілона Маска й адміністрації Трампа. Вони закликають "зробити так, щоб Ілон пішов", "зупинити переворот мільярдера", "депортувати Маска", а також проголошують такі гасла, як "Є лише один мігрант, який забрав вашу роботу – Ілон Маск", "Ніхто не голосував за Ілона", "Ілон Маск руйнує демократію", повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.
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Повідомлення з різних країн продовжують надходити. ЗМІ пишуть, що, попри присутність опонентів у деяких місцях, демонстрації, схоже, в основному проходять без інцидентів насильства або арештів, хоча є й винятки.
У повідомленні Boston Herald йдеться про те, що двоє людей були поранені під час демонстрації Tesla Takedown у передмісті Бостона Уотертауні, коли чорний пікап нібито зачепив протестувальників боковим дзеркалом автомобіля. Повідомляється, що під час інциденту на місці події перебувало понад 100 протестувальників, і обидва постраждалих відмовилися від медичної допомоги, не отримавши серйозних травм.
У Флориді генеральний прокурор Джеймс Утмайєр наказав правоохоронцям стежити за подіями і реагувати на них, "дотримуючись політики нульової толерантності до злочинів проти власності", але місцеві повідомлення вказують на те, що десятки протестів пройшли по всьому штату без інцидентів.
- Місцеві звіти свідчать, що щонайменше 150 людей вийшли на акцію в передмісті Чикаго, понад 300 людей вийшли на протест за межами Сиракуз, штат Нью-Йорк, понад 600 – у передмісті Балтимора.
- Аналогічні цифри були зафіксовані в Сент-Луїсі, Міссурі, Буффало, Нью-Йорк, Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, та інших містах.
- Пости в соціальних мережах свідчать про великі демонстрації в Сіетлі та Енн-Арборі, штат Мічиган.
- Деякі контрпротестувальники були задокументовані в Меридіані, штат Айдахо, та Парамусі, штат Нью-Джерсі. Варто зазначити, що демонстрації на підтримку Маска були значно меншими, пишуть ЗМІ.
Протести проти Tesla та Ілона Маска / Фото Метт Новак для Gizmodo
Близько 300 протестувальників вийшли на акцію протесту в Сан-Дієго, де знаходиться магазин у торговому центрі біля Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Попри те, що протест проходив так близько до університетського містечка, серед протестувальників переважали люди похилого віку. 83-річна пенсіонерка на ім'я Доррі розповіла журналістам, що дві її сестри також протестують: одна в Бостоні, а інша в окрузі Оріндж, Каліфорнія. Вони стурбовані тим, що Ілон Маск робить з країною. "Він викидає людей похилого віку на вулицю. Перетворює людей похилого віку на безхатченків".
Хоча більшість протестів відбулася в Сполучених Штатах, в рамках дня дій пройшли і міжнародні демонстрації. NBC News повідомив, що протестувальники прийшли до дилерських центрів Tesla в Единбурзі та Берліні. У Лондоні також спостерігалася велика явка демонстрантів Tesla Takedown. Ми також чули про протести в інших країнах та містах, які закінчилися не так мирно. Наприклад, нещодавно підпалили дилерський центр Tesla у Римі, знищивши 17 машин, а у Франції спалили 12 електромобілів після публікації маніфесту, який закликав до "антикапіталістичної координації з метою нападу на Tesla".
Організатори протестів обрали компанію Tesla своєю мішенню, щоб завдати шкоди прибуткам генерального директора Ілона Маска, у відповідь на його руйнівну участь в адміністрації Трампа. Він причетний до численних звільнень у США, втрутився у вибори в Європі, підтримуючи ультраправих, вкрай негативно висловлювався про уряди Канади та Британії тощо. Його автомобільний виробник є однією з найвідоміших міжнародних компаній у світі, фактично уособлюючи собою США та їхню економіку (поряд із такими брендами, як Apple, Microsoft і Google). Тому багато хто, протестуючи проти Tesla, протестує загалом проти останніх дій американського керівництва часів Трампа, зокрема проти високих тарифів та інших недружніх дій у бік Європи.