Підпали продовжуються

Недарма інвестори Tesla просять Маска покинути посаду, заявляючи, що він перестав приділяти увагу своїй компанії. У той час як магазини бренду продовжують горіти, генеральний директор перебуває скрізь, окрім зали засідань ради директорів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Розслідуванням підпалу в Римі займається італійська антитерористична поліція Digos. У перших розмовах з пресою представники Digos заявили, що, можливо, група анархістів підпалила Tesla, але це ще не підтверджено. Пожежна служба повідомила, що пожежа почалася близько 4:30 ранку, знищила 17 автомобілів і пошкодила будівлю, де вони знаходилися.

Відносини Маска з Дональдом Трампом шкодять його бізнесу, він визнав це в нещодавньому інтерв'ю на Fox News. Поки він стояв на сцені у Вісконсині й роздавав грошові призи, які були більше схожі на хабарі, люди збиралися біля дилерських центрів Tesla в США, Канаді та по всій Європі:

Понад 150 людей прийшли на один "антимасківський" мітинг у Чикаго.

Триста були на протесті в Сиракузах, штат Нью-Йорк.

У передмісті Бостона 600 людей вийшли на протест проти Маска.

У Берліні хтось облив синьою фарбою фасад автосалону.

Ціна акцій Tesla втратила 50% своєї вартості з грудня. За останні кілька днів вона то зростала, то падала, але так і не відновилася до максимумів, що передували інавгурації. У понеділок вранці, коли почалися торги, ціна знову впала. Очікується, що поставки в першому кварталі будуть значно нижчими як через економічну політику Трампа, так і через погану репутацію Маска, яка змушує людей відмовлятися від брендів, які з ним асоціюються.

Бренд Tesla зараз настільки токсичний, що люди почали клеїти на свої вже куплені машини спеціальні наклейки, щоб заявити про свій протест, незгоду з політикою Маска та свою ненависть до нього. Інші знімають фірмові логотипи зі своїх електромобілів і кріплять замість них логотипи Toyota чи інших компаній.

Пожежа в Римі – далеко не перша, яка охопила дилерський центр Tesla. Кілька тижнів тому хтось кинув коктейль Молотова на об'єкт Tesla в Лас-Вегасі і пошкодив п'ять автомобілів, а потім почав стріляти по деяких автомобілях. Тим часом у Франції спалили 12 автомобілів у рамках протесту проти антиєвропейської політики Трампа та його соратників.

Через кілька днів після цих інцидентів ФБР оголосило, що створило спеціальну групу для "боротьби з насильницькими нападами на Tesla". Директор ФБР Каш Патель назвав різні випадки вандалізму і знищення автомобілів Tesla тероризмом.

Це внутрішній тероризм. Винні будуть переслідувані, спіймані і притягнуті до відповідальності,

– заявив Патель 24 березня.

Схожі заяви робили й Маск з Трампом. Поки новий президент милує злочинців, таких як засновник Nikola Тревор Мілтон, котрого визнали винним у шахрайстві на мільярди доларів, протести проти Tesla тепер вважаються тероризмом.