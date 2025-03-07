Що сталось у Франції

На південному заході Франції палії вийшли на вулиці з бензином у руках, щоб знищити електромобілі, припарковані біля магазину в місті Плейзан-дю-Туш. Група людей підпалила щонайменше 12 седанів Tesla вартістю близько 700 000 євро. Вони назвали американський бренд "символом капіталізму", що перекликається нещодавнім маніфестом, який закликав до "антикапіталістичної координації з метою нападу на Tesla", повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism і пресреліз Міністерства юстиції США.

Дивіться також Власникам автомобілів Tesla погрожують: вони повинні продати машину або її знищать

Анонімний заклик до дії звертається до "всіх, кому дозволяє здоров'я". Він адресований "колективам, організаціям, групам спорідненості, усім, хто називає себе антикапіталістами, усім, хто протестує проти імперіалізму, усім детериторіалізованим людям". Текст маніфесту закликає "зігрітися біля вогнища".

Це заклик підпалювати дилерські центри Tesla,

– йдеться у заяві невідомих.

Невідомо, чи надихнув французьких паліїв саме цей маніфест, але пожежа сталася в той час, коли протестувальники по всьому світу націлилися на Tesla як на одну з головних компаній Ілона Маска, який зараз атакує Європу та звичний світовий порядок, просуваючи ультраправі погляди й партії.

Маніфест намагається висвітлювати різноманітні проблеми, які, на думку його авторів, уособлює компанія Маска, в тому числі неадекватний видобуток ресурсів, автомобілецентричне міське планування, патріархат, екологічні відходи, правий екстремізм і недемократичне корпоративне правління.

Ця компанія підживлює статки найбагатшої людини в світі, відвертого фашиста і неонациста, а отже, розширює можливості [ультраправих екстремістів]. Ми знаємо, що боротьба несправедлива, але ми запеклі і не здамося!

– йдеться в заяві.

Час покаже, як далеко зайде лють протестувальників щодо Маска, оскільки сам він не демонструє жодних ознак того, що найближчим часом сповільнить свої витівки. Однак, якщо є щось, що приверне його увагу, то це будь-який реальний удар по його прибутку.

Прибутки падають

Через вчинки та вислови Ілона споживачі по всьому світу реагують відповідним чином. Масла у вогонь підливає Дональд Трамп зі своїми тарифами. Оскільки Маск є найближчим соратником нового президента, а його компанія міцно асоціюється зі США, то культура кенселінгу спрямовується на Tesla, як спосіб показати Сполученим Штатам свою позицію незгоди.

І це відбувається не лише у Європі, а й у Китаї. Китай, який колись вважався для Tesla чимось на кшталт золотого гусака чи дійної корови завдяки надзвичайно дружній політиці щодо електромобілів, тепер уникає Tesla через тарифи Трампа. У лютому продажі Tesla в Китаї впали на 49,2% порівняно з попереднім роком, що призвело до падіння продажів на 28,7% за останні 12 місяців.

Тим часом конкурент Tesla, компанія BYD, відзначила колосальне зростання продажів на 90,4% за той самий місяць.

Згідно з інформацією станом на 6 березня продажі Tesla у Європі зараз такі:

Німеччина: у лютому продажі впали на 76%.

Франція: падіння на 26% у лютому.

Норвегія: майже 50% падіння.

Данія: продажі впали на 48%.

Швеція: продажі впали на 42%.

Що сталось у США

У минулу середу 41-річному жителю штату Орегон оголосили звинувачення за незаконне "зберігання" пляшок із запалювальною сумішшю. Адам Метью Ланскі, згідно з повідомленням Мін'юсту, "закидав коктейлями Молотова" дилерський центр Tesla ще 20 січня, в той самий день, коли відбулася інавгурація президента Дональда Трампа. Інший інцидент на цьому ж самому місці стався 19 лютого: у бік магазину були випущені кулі, які влучили в один з електромобілів компанії.

Обидва інциденти пов'язують з Ланскі, хоча на зображеннях, знятих камерами спостереження і переданих місцевим телеканалам, видно лише фігуру в масці, одягнену в чорне. Немає чітких вказівок на особу цієї людини, але в пресрелізі Мін'юсту стверджується, що автомобіль, який належить обвинуваченому, був зафіксований на відео з камер спостереження патрульної машини біля автосалону. Поліція ще не оприлюднила цей запис. Ланскі був заарештований у вівторок.



Кадр з відео, на якому людина в масці готується кинути коктейль Молотова в магазин Tesla / Скриншот Fox12 Oregon

Масовий вандалізм і протести проти Tesla

Звинувачення проти Ланскі з'явилися на тлі інших випадків вандалізму щодо дилерських центрів Tesla, які ширяться не лише в США, але й по всьому світу. Крім того, американці по всій країні протестують біля салонів компанії, щоб висловити своє несхвалення Ілону Маску, оскільки він "демонтує федеральний уряд США" й урізає виплати та бюджети ключових програм і відомств.

Мільярдер буквально руйнує федеральний уряд за допомогою свого суперечливого агентства, відомого як DOGE. І хоча все, що він робить часто виявляється незаконним, його це не зупиняє. Президент Дональд Трамп поставив перед Маском завдання позбутися "марнотратства, шахрайства та зловживань", але поки що Маск, як видно з його дій, просто позбавляється від урядових програм, які не подобаються особисто йому.

Маск досі не надав жодного доказу про "шахрайство" в будь-якому відомстві чи проєкті, які він скоротив.

Не маючи реальної можливості висловити своє невдоволення, а також враховуючи слабкість демократів у створенні будь-якої відчутної опозиції, пересічні американці роблять бренд Tesla токсичним, пише видання Gizmodo. Ось лише деякі з нещодавніх випадків:

У середу в штаті Массачусетс чоловіка заарештували за "вандалізм" за те, що він нібито наклеїв на автомобілі Tesla наклейки із зображенням нацистського привітання Маска, яке той зробив під час інавгурації Трампа.

Зарядні станції Tesla в Північній Каліфорнії нещодавно були обклеєні свастиками.

У Колорадо жінці було пред'явлено звинувачення в тому, що вона обклеїла дилерський центр Tesla словами "нацист".

Автомобілі Tesla також часто стають мішенню для нападів прямо на вулицях: люди розписують їх графіті з посланнями на адресу Ілона Маска, на кшталт "F*ck Musk". Багато хто через це намагається продати свої транспортні засоби.

Існує незліченна кількість повідомлень про те, що Cybertruck закидали яйцями або розмалювали.

Деякі водії Tesla добровільно розмістили на своїх автомобілях наліпки, що виражають огиду до Маска та його екстремістських поглядів. "Я купив це ще до того, як ми дізналися, що Ілон божевільний", – говорить одна з таких наліпок. Інші водії маскують свої Tesla, віддираючи логотип компанії та замінюючи його на емблеми Toyota, Mazda чи інших брендів.