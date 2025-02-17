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Власники електромобілів Tesla у чотирьох містах Каліфорнії виявили серію анонімних записок, залишених на їхніх транспортних засобах. У них повідомлялося, що будь-які автомобілі, які не будуть продані до 12 лютого, стануть об'єктом вандалізму. Деякі з записок були обгорнуті навколо цегли, натякаючи, що наступного разу така сама цегла полетить у вікна машин, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Lost Coast Outpost.

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Ніяких нацистів в Америці. Власники Tesla обмінюють або продають [свої машини] до 12 лютого. Після цього сезон відкривається,

– йдеться в записці.

Очевидно, що під "відкриттям сезону" невідомі мали на увазі початок знищення автомобілів.

Перші повідомлення про записки з'явилися 10 лютого. Останні – 13 лютого. На момент написання цього матеріалу жодні погрози не були виконані, хоча дедлайн давно минув. Поліція досі не повідомила про жодні випадки вандалізму.

Згідно з даними ЗМІ, всі записки з'явились у містах, де є кампуси Каліфорнійського державного університету – Аркаті, Ронерт-Парку, Сісайді та Хейворді. Крім того, Lost Coast Output отримало окремий лист від десятьох студентів, які стоять за всіма цими погрозами. Вони заявили, що загалом такі попередження отримали 13 власників Tesla. В ЗМІ або до поліції звернулися лише четверо.

Організатори називають свій рух Students Against Nazi Extremism або SANE, що означає "Студенти проти нацистського екстремізму". Вони кажуть, що їхня мета – "створити достатньо ганьби, щоб нікому не було вигідно купувати або експлуатувати транспортні засоби марки Tesla".

Неясно, чи збираються вони насправді виконувати свої погрози й чому не зробили цього досі. Один із місцевих мешканців, на якого були націлені ці записки, каже: "Як іронічно, що ця загроза спрямована на спільноту, яка в переважній більшості підтримує демократичні ідеали. Замість насильства дозвольте запропонувати нападникам пожертвувати кошти на прогресивні цілі, написати листівки для заохочення голосування, зателефонувати своїм політичним представникам у Конгресі та підтримати бізнес, який займається чесною практикою. Ми не вороги, як і наші Tesla. Наостанок додам іронії: я єврейського походження. Справжні нацисти".