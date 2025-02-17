Что происходит

Владельцы электромобилей Tesla в четырех городах Калифорнии обнаружили серию анонимных записок, оставленных на их транспортных средствах. В них сообщалось, что любые автомобили, которые не будут проданы до 12 февраля, станут объектом вандализма. Некоторые из записок были обернуты вокруг кирпичей, намекая, что в следующий раз такой же кирпич полетит в окна машин, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Lost Coast Outpost.

Смотрите также Аналитик считает, что предложение Маска о покупке OpenAI – это попытка отвлечь от проблем Tesla

Никаких нацистов в Америке. Владельцы Tesla обменивают или продают [свои машины] до 12 февраля. После этого сезон открывается,

– говорится в записке.

Очевидно, что под "открытием сезона" неизвестные имели в виду начало уничтожения автомобилей.

Первые сообщения о записках появились 10 февраля. Последние – 13 февраля. На момент написания этого материала ни одни угрозы не были выполнены, хотя дедлайн давно истек. Полиция до сих пор не сообщила ни о каких случаях вандализма.

Согласно данным СМИ, все записки появились в городах, где есть кампусы Калифорнийского государственного университета – Аркате, Ронерт-Парке, Сисайде и Хейворде. Кроме того, Lost Coast Output получило отдельное письмо от десяти студентов, которые стоят за всеми этими угрозами. Они заявили, что в целом такие предупреждения получили 13 владельцев Tesla. В СМИ или в полицию обратились только четверо.

Организаторы называют свое движение Students Against Nazi Extremism или SANE, что означает "Студенты против нацистского экстремизма". Они говорят, что их цель – "создать достаточно позора, чтобы никому не было выгодно покупать или эксплуатировать транспортные средства марки Tesla".

Неясно, собираются ли они на самом деле выполнять свои угрозы и почему не сделали этого до сих пор. Один из местных жителей, на которого были нацелены эти записки, говорит: "Как иронично, что эта угроза направлена на сообщество, которое в подавляющем большинстве поддерживает демократические идеалы. Вместо насилия позвольте предложить нападающим пожертвовать средства на прогрессивные цели, написать листовки для поощрения голосования, позвонить своим политическим представителям в Конгрессе и поддержать бизнес, который занимается честной практикой. Мы не враги, как и наши Tesla. Напоследок добавлю иронии: я еврейского происхождения. Настоящие нацисты".