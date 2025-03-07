Что произошло во Франции

На юго-западе Франции поджигатели вышли на улицы с бензином в руках, чтобы уничтожить электромобили, припаркованные возле магазина в городе Плейзан-дю-Туш. Группа людей подожгла по меньшей мере 12 седанов Tesla стоимостью около 700 000 евро. Они назвали американский бренд "символом капитализма", что перекликается с недавним манифестом, который призвал к "антикапиталистической координации с целью нападения на Tesla", сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism і пресс-релиз Министерства юстиции США.

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Анонимный призыв к действию обращается ко "всем, кому позволяет здоровье". Он адресован "коллективам, организациям, группам родства, всем, кто называет себя антикапиталистами, всем, кто протестует против империализма, всем детерриториализованным людям". Текст манифеста призывает "согреться у костра".

Это призыв поджигать дилерские центры Tesla,

– говорится в заявлении неизвестных.

Неизвестно, вдохновил ли французских поджигателей именно этот манифест, но пожар произошел в то время, когда протестующие по всему миру нацелились на Tesla как на одну из главных компаний Илона Маска, который сейчас атакует Европу и привычный мировой порядок, продвигая ультраправые взгляды и партии.

Манифест пытается освещать различные проблемы, которые, по мнению его авторов, олицетворяет компания Маска, в том числе неадекватную добычу ресурсов, автомобилецентричное городское планирование, патриархат, экологические отходы, правый экстремизм и недемократическое корпоративное правление.

Эта компания подпитывает состояние самого богатого человека в мире, откровенного фашиста и неонациста, а значит, расширяет возможности [ультраправых экстремистов]. Мы знаем, что борьба несправедлива, но мы ожесточенные и не сдадимся!

– говорится в заявлении.

Время покажет, как далеко зайдет ярость протестующих в отношении Маска, поскольку сам он не демонстрирует никаких признаков того, что в ближайшее время замедлит свои выходки. Однако, если есть что-то, что привлечет его внимание, то это любой реальный удар по его прибыли.

Прибыль падает

Из-за поступков и высказываний Илона потребители по всему миру реагируют соответствующим образом. Масла в огонь подливает Дональд Трамп со своими тарифами. Поскольку Маск является ближайшим соратником нового президента, а его компания прочно ассоциируется с США, то культура кенселинга направляется на Tesla, как способ показать Соединенным Штатам свою позицию несогласия.

И это происходит не только в Европе, но и в Китае. Китай, который когда-то считался для Tesla чем-то вроде золотого гуся или дойной коровы благодаря чрезвычайно дружественной политике в отношении электромобилей, теперь избегает Tesla из-за тарифов Трампа. В феврале продажи Tesla в Китае упали на 49,2% по сравнению с предыдущим годом, что привело к падению продаж на 28,7% за последние 12 месяцев.

Между тем конкурент Tesla, компания BYD, отметила колоссальный рост продаж на 90,4% за тот же месяц.

Согласно информации по состоянию на 6 марта продажи Tesla в Европе сейчас такие:

Германия: в феврале продажи упали на 76%.

Франция: падение на 26% в феврале.

Норвегия: почти 50% падение.

Дания: продажи упали на 48%.

Швеция: продажи упали на 42%.

Что произошло в США

В минувшую среду 41-летнему жителю штата Орегон объявили обвинение за незаконное "хранение" бутылок с зажигательной смесью. Адам Мэтью Лански, согласно сообщению Минюста, "забросал коктейлями Молотова" дилерский центр Tesla еще 20 января, в тот самый день, когда состоялась инаугурация президента Дональда Трампа. Другой инцидент на этом же самом месте произошел 19 февраля: в сторону магазина были выпущены пули, которые попали в один из электромобилей компании.

Оба инцидента связывают с Лански, хотя на изображениях, снятых камерами наблюдения и переданных местным телеканалам, видна лишь фигура в маске, одетая в черное. Нет четких указаний на личность этого человека, но в пресс-релизе Минюста утверждается, что автомобиль, принадлежащий обвиняемому, был зафиксирован на видео с камер наблюдения патрульной машины возле автосалона. Полиция еще не обнародовала эту запись. Лански был арестован во вторник.



Кадр из видео, на котором человек в маске готовится бросить коктейль Молотова в магазин Tesla / Скриншот Fox12 Oregon

Массовый вандализм и протесты против Tesla

Обвинения против Лански появились на фоне других случаев вандализма в отношении дилерских центров Tesla, которые распространяются не только в США, но и по всему миру. Кроме того, американцы по всей стране протестуют возле салонов компании, чтобы выразить свое неодобрение Илону Маску, поскольку он "демонтирует федеральное правительство США" и урезает выплаты и бюджеты ключевых программ и ведомств.

Миллиардер буквально разрушает федеральное правительство с помощью своего противоречивого агентства, известного как DOGE. И хотя все, что он делает часто оказывается незаконным, его это не останавливает. Президент Дональд Трамп поставил перед Маском задачу избавиться от "расточительства, мошенничества и злоупотреблений", но пока Маск, как видно из его действий, просто избавляется от правительственных программ, которые не нравятся лично ему.

Маск до сих пор не предоставил ни одного доказательства о "мошенничестве" в любом ведомстве или проекте, которые он сократил.

Не имея реальной возможности выразить свое недовольство, а также учитывая слабость демократов в создании любой ощутимой оппозиции, рядовые американцы делают бренд Tesla токсичным, пишет издание Gizmodo. Вот лишь некоторые из недавних случаев:

В среду в штате Массачусетс мужчину арестовали за "вандализм" за то, что он якобы наклеил на автомобили Tesla наклейки с изображением нацистского приветствия Маска, которое тот сделал во время инаугурации Трампа.

Зарядные станции Tesla в Северной Калифорнии недавно были обклеены свастиками.

В Колорадо женщине было предъявлено обвинение в том, что она обклеила дилерский центр Tesla словами "нацист".

Автомобили Tesla также часто становятся мишенью для нападений прямо на улицах: люди расписывают их граффити с посланиями в адрес Илона Маска, вроде "F*ck Musk". Многие из-за этого пытаются продать свои транспортные средства.

Существует бесчисленное количество сообщений о том, что Cybertruck забросали яйцами или разрисовали.

Некоторые водители Tesla добровольно разместили на своих автомобилях наклейки, выражающие отвращение к Маску и его экстремистским взглядам. "Я купил это еще до того, как мы узнали, что Илон сумасшедший", – говорит одна из таких наклеек. Другие водители маскируют свои Tesla, отдирая логотип компании и заменяя его на эмблемы Toyota, Mazda или других брендов.