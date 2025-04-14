На складах Tesla накопилось около 2400 пикапов Cybertruck на сумму 200 миллионов долларов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на New Atlas. Причиной этого стала слабая динамика продаж, которая существенно ниже ожиданий компании.

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В то же время Tesla сталкивается и с другими вызовами – многочисленные отзывы электромобилей из-за дефектов, отказ принимать Cybertruck по трейд-ину, падение стоимости акций и масштабные протесты против компании.

Минимальная цена Cybertruck составляет 82235 долларов. Илон Маск ранее заявлял о намерении продавать до 250 000 таких автомобилей ежегодно. Однако в первый полный год продаж реализовано лишь 40 000 пикапов. Tesla даже модернизировала завод в Остине для удовлетворения ожидаемого спроса, однако эти инвестиции пока не оправдали себя.

В первом квартале 2025 года Tesla сообщила о поставках 336 881 автомобиля по всему миру – это меньше, чем 387 000 за аналогичный период прошлого года. Дополнительно компании пришлось отозвать 46 000 Cybertruck из-за плохо закрепленных декоративных элементов, которые могли отпасть во время эксплуатации. Эта проблема коснулась почти всех изготовленных в то время пикапов.

Необычный дизайн Cybertruck имел целью перевернуть представление о классических пикапы, однако такая концепция не оправдала себя – в частности, из-за ограниченной функциональности в перевозке грузов и проходимостью автомобиля.

Справка. По данным Cox Automotive, продажи Cybertruck в США снизились на 32,5% в январе–феврале, до 2 619 единиц. Общие продажи Tesla в стране за тот же период уменьшились на 10%, а продажи седана Model 3 - на 17,5%.

Ситуацию осложняет изменение публичного образа Илона Маска и волна протестов против Tesla. Хотя Cybertruck и стал самым продаваемым электропикапом в США в прошлом году, результаты свидетельствуют, что модель имеет ограниченный рынок сбыта.