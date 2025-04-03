Падение в пропасть

Илон Маск продолжает вмешиваться в политические процессы в США и комментировать дела других стран, что вызывает крайне негативную реакцию общественности по всему миру. Даже самые преданные сторонники Tesla и некоторые инвесторы призывают его сосредоточиться на управлении компанией или покинуть пост генерального директора, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Согласно опубликованным данным, компания в первом квартале продала 336 000 автомобилей. Это несколько меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, когда продажи в первом квартале 2024 года продажи составляли 386 810 единиц и значительно меньше, чем в четвертом квартале 2024 года, когда было продано 495 570 машин.

Tesla также сообщила, что в первом квартале изготовила 362 615 автомобилей, что также меньше, чем в предыдущие периоды. Но компания отмечает, что это является следствием переоснащения производственных линий для выпуска обновленной Model Y, которая появилась в продаже в марте. Чтобы установить новое оборудование, пришлось на некоторое время останавливать производство.

Аналитики ожидали, что Tesla сообщит о поставках 408 000 электромобилей в первом квартале, хотя затем снизили свои оценки до 400 000 единиц. Но даже эти ожидания не оправдались.

Продажи в Европе и Китае также испытали спад:

В Европе продажи Tesla упали на 49% за первые два месяца года, даже несмотря на общий рост рынка электромобилей. Особенно резкое падение наблюдалось в Германии, где продажи в феврале упали на 76%. Это произошло после того, как Илон Маск поддержал ультраправую партию AfD на выборах.

В Китае, ключевом рынке для Tesla, продажи в марте упали на 11,5% на фоне конкуренции со стороны местных производителей, таких как BYD и Geely.

Акции Tesla подешевели до самого низкого уровня с 2022 года. Компания надеется, что обновленная Model Y и будущие модели помогут улучшить ситуацию. Но шансов на это все меньше, если Илон Маск продолжит разрушать правительство США и вмешиваться в дела правительств других стран.

Напомним, уже некоторое время по всему миру, а особенно в США, происходят массовые протесты против Tesla. Компанию выбрали целью, поскольку она ассоциируется с США и управляется Илоном Маском. Чтобы нанести вред им обоим, демонстранты, недовольны новой тарифной политикой Трампа и поведением Маска, даже прибегают к вандализму и полному уничтожению электромобилей Tesla, поджигая их.

Аналитики считают, что если Маск не сосредоточится на управлении Tesla, компанию ждут "темные времена".