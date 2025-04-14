Департамент Маска меняет цели по расходам

Даже заявленная сумма экономии в 150 миллиардов долларов является преувеличенной, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Во время предвыборной кампании Дональда Трампа, Илон Маск, который поддержал кандидата, пообещал сократить федеральный бюджет США на два триллиона долларов из общей суммы в семь триллионов.

После победы Трампа и начала работы DOGE, цель сокращения была снижена вдвое – до одного триллиона долларов, со сроком реализации до 30 сентября, то есть до завершения текущего финансового года.

Заметьте! На заседании правительства 10 апреля Маск озвучил еще более скромные планы: сократить государственные расходы только на 150 миллиардов долларов. Это составляет лишь 15% от изначально задекларированной цели.

Отчеты DOGE содержат ошибки

По данным The New York Times, DOGE включает в отчеты неточные или недействительные расчеты: учитывает миллиардные расходы, которые не состоятся в следующем финансовом году, или прогнозирует сокращение расходов, которые вообще могут не возникнуть.

Интересно! Одним из примеров журналисты называют ситуацию с несуществующим контрактом. В отчете DOGE утверждается, что отмена контракта позволила сэкономить 318 миллионов долларов. Однако правительство только объявило запрос на предложения, не выбрал поставщика и не утвердил сумму – то есть фактически ни одного контракта заключено не было.