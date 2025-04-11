Россияне начали получать доступ к выплатам по замороженным активам

В Citibank пока не предоставили комментариев по этой информации, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Агентство пишет, что санкции Запада, введены в июне 2022 года против Национального расчетного депозитария России, привели к замораживанию активов российских инвесторов в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. В частности около 300 миллиардов долларов суверенных активов России было заморожено в рамках санкций. Однако также пострадали миллионы частных инвесторов.

С вечера 9 апреля клиенты Citibank начали получать купонные выплаты и расчеты, которые долго считались замороженными,

– отмечают юристы компании Wealth IQ.

Однако речь идет только о Citibank в России и исключительно о денежных средствах. В то же время их объем пока неизвестен.

В частности юридическая фирма Delcredere сообщила, что получила ряд разрешений от Министерства финансов Бельгии на вывод заблокированных средств клиентов Citibank в России. В то же время Министерство финансов Бельгии отказалось от комментариев, ссылаясь на правила ЕС, которые запрещают раскрытие определенной информации, касающейся Украины.

Это перемещение средств может быть уникальным, ведь Citibank не подпадает под санкции и имеет прямой счет в системе Euroclear. Такое объяснение предоставила Елена Рязанова, заместитель директора юридического департамента Инвестиционного банка Синара.

Важно! Большинство крупных российских банков не могут осуществлять такие операции из-за санкций.