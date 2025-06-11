Аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов в ефірі 24 Каналу розповів, що Дональд Трамп намагався боротися з нелегальною міграцією. Він хотів показати швидкі результати й довести виборцям, що дотримується обіцянок. Водночас його метою було й придушення політичної опозиції.
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Які наслідки можуть чекати на Трампа
Він зазначив: якщо ситуація отримає продовження в Конгресі США й викличе суспільний резонанс не тільки в медіа, а й серед самих конгресменів – це може обернутися для Трампа серйозними наслідками.
Зокрема, навіть серед деяких республіканців. Тоді ми можемо побачити початок процедури імпічменту. У цьому й проблема. Дональд Трамп дуже сильно загрався, і так – безумовно – це штовхає його на шлях тирана,
– сказав Євген Костогризов.
Він також припустив, що Гевін Ньюсом, який публічно виступає проти Трампа, є потенційним конкурентом на виборах – від Демократичної партії.
Важливо! Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом подав позов до суду проти Трампа, Міністерства оборони та очільника Пентагону Піта Генсета з вимогою визнати їхні дії незаконними та заборонити їх. Раніше він подав ще один позов із вимогою заблокувати рішення президента щодо введення військових у Лос-Анджелес.
Костогризов додав, що якщо Трамп знайде юридичну шпарину, щоб балотуватися у 2028 році, Ньюсом може стати його головним суперником.
"Інше питання ось у чому: чи не призведуть дії президента Трампа – зокрема спроби придушити протести в Лос-Анджелесі – до зростання популярності не лише Гевіна Ньюсома, а й загалом усіх політичних сил, які йому опонують", – зазначив Євген Костогризов.
За його словами, політичні опоненти Трампа уважно стежать за його помилками й активно їх критикують. Це може мати для нього серйозні наслідки.
Нагадаємо, що протести в Лос-Анджелесі почалися через політику посиленого контролю еміграції, яку проводить адміністрація Трампа. Зокрема – через активні дії Служби імміграції та митного контролю США. Учасники мітингів виступають проти депортацій і втручання федеральної влади. У центрі міста через протести оголосили надзвичайний стан і ввели комендантську годину.